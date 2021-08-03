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sportstudio live – Olympia

11. Wettkampftag

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Im TV-Programm: 03.08.2021, 01:35 - 05:30
Im TV-Programm: 03.08.2021, 01:35 - 05:30
Verfügbarkeit:
Leider kein Video verfügbar

Moderation: Rudi Cerne, Katrin Müller-Hohenstein

Leichtathletik
Qualifikation: Dreisprung Männer
1. Runde: 1500 m Männer
Qualifikation: Speerwurf Frauen
1. Runde: 400 m Frauen
Finale: Weitsprung Frauen
1. Runde: 200 m Männer
Finale: 400 m Hürden Männer

Beachvolleyball
Viertelfinale Frauen

Kanusprint
Halbfinals: 200 m K1 Frauen
Halbfinals: 1000 m C2 Männer
Halbfinals: 1000 m K1 Männer
Halbfinals: 500 m K2 Frauen
Finale: 200 m K1 Frauen
Finale: 1000 m C2 Männer
Finale: 1000 m K1 Männer
Finale: 500 m K2 Frauen

Handball
Viertelfinale: Männer

Wasserspringen
Halbfinale: 3-m-Brett Männer

Tischtennis
Viertelfinale: Mannschaft Frauen
Viertelfinale: Mannschaft Männer

Hockey
Halbfinale: Männer


Mehr Olympia mit bis zu zehn zusätzlichen Livestreams auf sportstudio.de und in der ZDF-App.
Weitere Informationen auch im ZDFtext ab Seite 200.

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