Moderation: Rudi Cerne, Katrin Müller-Hohenstein
Leichtathletik
Qualifikation: Dreisprung Männer
1. Runde: 1500 m Männer
Qualifikation: Speerwurf Frauen
1. Runde: 400 m Frauen
Finale: Weitsprung Frauen
1. Runde: 200 m Männer
Finale: 400 m Hürden Männer
Beachvolleyball
Viertelfinale Frauen
Kanusprint
Halbfinals: 200 m K1 Frauen
Halbfinals: 1000 m C2 Männer
Halbfinals: 1000 m K1 Männer
Halbfinals: 500 m K2 Frauen
Finale: 200 m K1 Frauen
Finale: 1000 m C2 Männer
Finale: 1000 m K1 Männer
Finale: 500 m K2 Frauen
Handball
Viertelfinale: Männer
Wasserspringen
Halbfinale: 3-m-Brett Männer
Tischtennis
Viertelfinale: Mannschaft Frauen
Viertelfinale: Mannschaft Männer
Hockey
Halbfinale: Männer
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Weitere Informationen auch im ZDFtext ab Seite 200.
sportstudio live – Olympia
11. Wettkampftag
Moderation: Rudi Cerne, Katrin Müller-Hohenstein