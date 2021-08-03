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sportstudio live – Olympia

11. Wettkampftag

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Im TV-Programm: 03.08.2021, 12:05 - 15:00
Im TV-Programm: 03.08.2021, 12:05 - 15:00
Verfügbarkeit:
Leider kein Video verfügbar

Moderation: Rudi Cerne, Katrin Müller-Hohenstein

Hockey
Halbfinale: Männer

Leichtathletik
1. Runde: 110 m Hürden Männer
Qualifikation: Kugelstoßen Männer
Finale: Stabhochsprung Männer
1. Runde: 5000 m Männer
Finale: Hammerwerfen Frauen
Halbfinals: 200 m Männer
Finale: 800 m Frauen
Finale: 200 m Frauen

Reiten
Qualifikation: Springreiten Einzel

Tischtennis
Halbfinale: Mannschaft Frauen

Fußball
Halbfinale: Männer

Handball
Viertelfinale: Männer

Basketball
Viertelfinale: Männer

Beachvolleyball
Viertelfinale: Frauen

Volleyball
Viertelfinale: Männer

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