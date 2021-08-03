Moderation: Rudi Cerne, Katrin Müller-Hohenstein
Hockey
Halbfinale: Männer
Leichtathletik
1. Runde: 110 m Hürden Männer
Qualifikation: Kugelstoßen Männer
Finale: Stabhochsprung Männer
1. Runde: 5000 m Männer
Finale: Hammerwerfen Frauen
Halbfinals: 200 m Männer
Finale: 800 m Frauen
Finale: 200 m Frauen
Reiten
Qualifikation: Springreiten Einzel
Tischtennis
Halbfinale: Mannschaft Frauen
Fußball
Halbfinale: Männer
Handball
Viertelfinale: Männer
Basketball
Viertelfinale: Männer
Beachvolleyball
Viertelfinale: Frauen
Volleyball
Viertelfinale: Männer
sportstudio live – Olympia
11. Wettkampftag
Moderation: Rudi Cerne, Katrin Müller-Hohenstein