Anke Scholten, Programmchefin der ZDF-Olympia-Berichterstattung: „Wir freuen uns sehr, dass unsere Angebote, das Erlebnis Olympia auf neuen, attraktiven Wegen zu vermitteln, vom IOC gewürdigt werden. Diesen Weg werden wir konsequent bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang (9 - 25. Februar 2018) weitergehen und spannende Wettbewerbe und junge Sportarten in 360°-Bildern präsentieren.“



In Anwesenheit von IOC-Präsident Thomas Bach und vieler Persönlichkeiten des internationalen Sports und der Medien nahm die stellvertretende ZDF-Sportchefin Anke Scholten den Preis für die ZDF-Sportredaktion am Dienstag, 7. November 2017, bei einer feierlichen Zeremonie in Lausanne in Empfang.