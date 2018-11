Olympisches Menetekel

Und so schwebt ein Menetekel über dem IOC: Dass am Ende kein Bewerber für die Spiele 2026 da ist, wenn die Olympische Vollversammlung im September 2019 darüber entscheiden will. Denn in Stockholm hat sich der neugewählte Stadtrat gegen eine Bewerbung ausgesprochen. Beim dritten Kandidaten Mailand/Cortina d’Ampezzo fehlen bislang jegliche staatliche Zusagen.