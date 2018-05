Der Vertrag beinhaltet umfassende Verwertungsrechte für alle Verbreitungswege inklusive Drittplattformen. In den öffentlich-rechtlichen Programmen ist eine umfangreiche Berichterstattung live und in Zusammenfassungen über die Paralympics 2018 in Pyeonchang und 2020 in Tokio geplant. Die Federführung für die Titelkämpfe im kommenden Jahr liegt beim Mitteldeutschen Rundfunk.