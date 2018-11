Der Award in der Kategorie TV/Film ging an das ZDF. Susanne Simon, Peter Leissl, Mathias Berg und Yorck Polus haben bei den Paralympics in Rio de Janeiro einen viel diskutierten Fall aufgenommen: Die unheilbar erkrankte belgische Leichtathletin Marieke Vervoort möchte selbstbestimmt über ihr Leben und Sterben entscheiden. Ausgezeichnet wurde die Reportage von Susanne Simon und das anschließende Experteninterview mit dem ehemaligen Behindertensportler Matthias Berg.