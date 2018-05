Zuversichtlich nach Pyeongchang

Das Team der alpinen Skirennfahrer um die Seriensiegerin Anna Schaffelhuber bestreitet Anfang Februar noch einen Weltcup in Kanada, Ende Februar geht es dann zu einem Abschluss-Lehrgang in Berchtesgaden. Das Curling-Team nimmt Anfang Februar noch an einem Turnier in Schottland teil und trifft sich vom 16. bis 18. Februar abschließend in Füssen. Am 4. März heißt es dann für alle: Abflug. Die Deutsche Paralympische Mannschaft wird am Frankfurter Flughafen von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nach Südkorea verabschiedet.