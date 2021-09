Edina Müller hat das ungewöhnliche Kunststück von Annika Zeyen wiederholt und Gold in einer anderen Sportart geholt. Müller, 2012 Olympiasiegerin im Rollstuhlbasketball, gewann nun in Tokio Gold im Kanu-Sprint. Nach 53,958 Sekunden hatte die Hamburgerin 0,8 Sekunden Vorsprung auf die Ukrainerin Marina Maschula. Annika Zeyen, 2012 Mannschaftskameradin beim Triumph in London, hatte vor vier Tagen Gold im Zeitfahren mit dem Handbike gewonnen.