In gleich drei Disziplinen tritt Alhassane Balde bei den diesjährigen Paralympischen Spielen in der Leichtathletik an. Bei den Europameisterschaften 2018 belegte er den zweiten Platz im 5000m-Rennrollstuhlfahren.

