Heidemarie Dresing stellt sich vor

Heidemarie Dresing nimmt mit 66 Jahren als älteste deutsche Athletin bei den Paralympics teil. Die Para-Dressurreiterin startete bei der EM 2019 erstmalig im deutschen Team. In Tokio tritt sie in der Mannschaftsaufgabe, der Kür und der Einzelaufgabe an.

