Johannes Floors tritt bei den Paralympics in Tokio im 100-m- und im 400-m-Sprint an. 2019 gewann er in diesen Disziplinen den Weltmeistertitel. 2016 stellte Floors einen neuen paralympischen Rekord auf und gewann in der 4x100 m-Staffel die Goldmedaille.

