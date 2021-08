Katharina Bauernschmidt gewann bei den Europameisterschaften in diesem Jahr die Silbermedaille. Bei den Paralympischen Spielen in Tokio tritt sie im Va'a und im Kajak an.

1 min 1 min 24.08.2021 24.08.2021 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 31.01.2022 Video herunterladen