Der deutsche Para Leichtathlet Léon Schäfer tritt in Japans Hauptstadt in den Disziplinen Weitsprung, 100m-Sprint und 200m-Sprint an. 2019 wurde der 24-Jährige Weltmeister im Weitsprung, auf den 100 Metern erreichte er den zweiten Platz.

