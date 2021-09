Schwimmerin Verena Schott zog in Tokio auf ihrer fünften Strecke zum vierten Mal in ein Finale ein. Über 100 Meter Rücken reichte der seit einem Unfall inkomplett querschnittsgelähmten Greifswalderin ein zweiter Rang in ihrem Vorlauf, um souverän den Endlauf zu erreichen. Schott hat in Tokio bereits zweimal Bronze gewonnen. Im Finale heute dabei sind auch Josia Topf und Gina Böttcher - ausgeschieden ist Fabian Brune.