Fahnenträger Michael Teuber hat bei den Paralympischen Spielen bei seinem ersten Start eine Medaille klar verpasst. Der 53-Jährige kam in der Bahn-Verfolgung über 3000 m in der Qualifikation unter zehn Teilnehmern auf Rang acht und verpasste in 3:59,521 Minuten sowohl den Endlauf als auch das kleine Finale klar. Auch Pierre Senska verpasste in 3:50,016 als Sechster die Medaillenentscheidung deutlich.