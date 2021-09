Josia Topf hat bei den Paralympischen Spielen in Tokio unerwartete Medaillenhoffnungen geschürt. Der 18-Jährige schwamm im Vorlauf über 50 m Freistil in 46,48 Sekunden überraschend Bestzeit und brachte sich für das Finale am Mittag deutscher Zeit in die Favoritenrolle. Neben Topf ist in den Finals am Donnerstag auch Malte Braunschweig vertreten. Der Berliner verbesserte ebenfalls seine eigene Bestzeit über 100 m Freistil und schwamm in 1:02,1 Minuten als Siebter der Startklasse S9 in den Endlauf.