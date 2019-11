Vom Underdog zum Mitfavoriten

"2010 waren wir noch eine komplette Noname-Truppe", erzählt Tiede, der in Mecklenburg-Vorpommern Referent für Leistungssport beim Landessportbund ist. "Wir waren zwar sportlich ambitioniert, aber die Ergebnisse haben das nicht widergespiegelt." Als dem Team damals dann dank günstiger Konstellationen in den Qualifikationsgruppen noch unverhofft ein Ticket für Rio in den Schoß fiel, war die Freude groß. "Aber mit den Medaillenentscheidungen hatte unser Team in Brasilien nichts zu tun", sagt DBS-Präsident Friedhelm Julius Beucher. Danach allerdings seien kontinuierliche Anstrengungen unternommen worden, etwa mit der Teilnahme an vielen Vergleichswettkämpfen, um in die Weltspitze vorzustoßen. Mit Blick auf Tokio sagt Beucher nun: "Wer Europameister und Vizeweltmeister ist, der muss mit der Favoritenrolle klar kommen."