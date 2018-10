Per Mertesacker - Weltmeister mit besonderen Werten

Das Motto der Partie "Pers Weltauswahl" gegen die "96-Freunde", die um 15.30 Uhr angepfiffen wird, passt bestens zu seiner Bodenständigkeit. "Hier fing es an, hier hört es auf" - unter diesem Titel hat Per Mertesacker eine illustre Runde eingeladen. Stars wie Michael Ballack, Miroslav Klose, Petr Cech, Tomas Rosicky, Fredi Bobic und Christoph Metzelder treten vor mehr als 30.000 Zuschauern mit und gegen "Merte" an. Absagen gab es kaum. Warum? Weil bis auf die aktuell in die Nations League involvierten Nationalspieler alle dabei sein möchten.