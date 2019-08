Belgier Lambrecht nach Sturz gestorben

Der Unfall war so schwer, dass Lambrecht reanimiert werden musste und mit einem Helikopter in eine Klinik geflogen wurde. Dort erlag er kurze Teit später seinen Verletzungen. Lambrecht galt als aufstrebendes Talent. Beim diesjährigen Tour-Härtetest Criterium du Dauphine in Frankreich hatte er die Wertung der besten Jungprofis gewonnen, bei der U23-WM im Vorjahr belegte er im Straßenrennen den zweiten Rang.