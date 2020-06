"Wir haben keine rassistischen Beleidigungen oder Affenlaute aus dem Fanblock gehört, aber natürlich muss man die Vorwürfe der Berliner Spieler ernst nehmen", macht Sven Schneider klar und fügt an: "Wir sind froh, dass sich Schalke schnell zu den Vorwürfen geäußert und klar gegen jegliche Form von Rassismus positioniert hat." Sowohl Trainer David Wagner als auch S04-Vorstand Jochen Schneider hatten sich im Anschluss an die Partie im Namen des Vereins öffentlich bei Torunarigha entschuldigt.



Wie im Grunde jeder andere Verein, hat Schalke eine lange Tradition schwarzer Spieler in seiner Mannschaft. Ob Emile Mpenza, S04-Idol Gerald Asamoah oder heute Salif Sané und Rabbi Matondo: Die Hautfarbe eines Spielers spielte auf Schalke eigentlich keine Rolle. Fan-Sprecher Schneider: "Wir konnten stolz darauf sein, dass wir, im Gegensatz zu anderen Vereinen, in unserer Fanszene keine organisierte rechte Szene haben. Allerdings hast du bei 60.000 Menschen im Stadion immer einzelne Idioten, die es leider nicht lernen und meinen, so etwas dürfe man ja mal sagen."