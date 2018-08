RB Leipzig: Saisonstart mit Rangnick 2.0

Dass Rangnick überhaupt ein zweites Mal nach der Saison 2015/16 einspringen muss, hat viel mit dem hohen sportlichen Anspruch des Klubs zu tun. Der alte Trainer, Ralph Hasenhüttl, hatte Leipzig nach dem Aufstieg vor zwei Jahren direkt zur Vize-Meisterschaft und damit in die Champions League geführt. In der vergangenen Saison spielte RB dann überall ordentlich, aber nirgendwo überragend.



Rangnick wollte den Vertrag mit dem Trainer deshalb nicht vorzeitig verlängern, Hasenhüttl wiederum nicht als "Lame Duck" in sein letztes Vertragsjahr gehen. Am Ende einigten sich beide Seiten auf eine Trennung.