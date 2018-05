Nicht zu unterschätzen ist auch der Heimvorteil. Das Erzgebirgsstadion wird zum zweiten Mal nach dem Komplettumbau für 20 Millionen Euro ausverkauft sein und die Mehrheit der 16.000 Zuschauer wird lila-weiß tragen. „Gegen Dresden hat jeder gesehen, wie die Fans die Mannschaft getragen haben“, erinnerte Drews an das Sachsen-Derby am vorletzten Spieltag, bei dem das neue Stadion erstmals ausverkauft war.



Aue weiß nach dem Hinspiel außerdem, dass Karlsruhe ein schlagbarer Gegner ist. "Es geht um die fußballerische Qualität, aber auch um den Kopf", sagt Drews. Aue hat schon die ganze Saison über den Abstiegskampf geprobt, die Mannschaft ist deshalb auch mental auf die Herausforderung eingestellt. Seit dem 0:0 im Hinspiel am Freitag haben die Sachsen vor allem regeneriert. Trainiert wurde nur am Sonntag und am Montag. Die Mannschaft soll im Zweifel auch fit für 120 Minuten sein, sollte es bei einem erneuten 0:0 in die Verlängerung gehen.