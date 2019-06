Wende für Hülkenberg und Renault?

Zuletzt in Kanada gelang der Truppe ja schon einmal ein erster Schritt: Beide Autos in den Punkten, Daniel Ricciardo als Sechster, Nico Hülkenberg als Siebter, 14 Punkte auf einen Streich, ein Sprung von Platz acht auf Rang fünf in der WM-Tabelle, McLaren nur noch zwei Punkte davor. „Da haben wir endlich das abgeliefert, was wir uns vor der Saison vorgenommen hatten“, meinte Teamchef Cyril Abiteboul. Und Hülkenberg, der in der Endphase deutlich schneller war, sich aber per Teambefehl brav hinter Ricciardo anstellen musste, zeigt nach erstem Ärger sogar etwas Verständnis für die Entscheidung: „Wir haben in diesem Jahr so viele Punkte verschenkt, dass wir diesmal auf Nummer sicher gehen mussten. Wir haben dieses Ergebnis dringend gebraucht.“



Die Zielvorgabe vor dem Saisonstart war für das französische Werksteam klar: Platz vier in der WM – und deutlich näher an die großen Drei - Mercedes, Ferrari und Red Bull - heranrücken. So, dass das Fernziel 2020 um Siege und spätestens ab 2021 um den WM-Titel mitfahren zu können, erreichbar bleibt. Doch zunächst brachten Ausfälle durch Motorprobleme immer wieder Rückschläge. Die Folge: Über mehrere Rennen konnte die über den Winter eigentlich gefundene Mehrleistung von über 50 PS nicht wirklich genutzt werden.