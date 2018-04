Derby-Ansetzung verärgert Ruhrpott-Amateure

Quelle: U. Fox

Die DFL, gerne mit schönen Worten in Richtung der unteren Klassen am Werk, terminierte den Kracher, als der BVB noch in der Europa League am Ball war. An drei, vier verschiedene Anstoßzeiten haben sich die meisten Anhänger auch inzwischen gewöhnt. Doch während gegen ganz neue Gepflogenheiten wie ein Bundesligaspiel am Montagabend um 20.30 Uhr Fußballfans in ganz Deutschland Sturm laufen, sind am kommenden Wochenende nahezu alle Freunde des Amateurfußballs im Ruhrgebiet von der Ansetzung der "Mutter aller Derbys" betroffen. Der verzerrte Spieltag in den unteren Ligen hat mit ersten Vorverlegungen bereits am Mittwoch begonnen und geht bis nächsten Donnerstag.