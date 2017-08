"Einfach megageil“: Ringer Stäbler holt WM-Gold

Während Denis Kudla vom VfK Schifferstadt in der Klasse bis 85 Kilogramm den Titel knapp verpasste, schaffte der 28-jährige Musberger Stäbler ein einmaliges Kunststück. Der Weltmeister von 2015 in der Kategorie bis 66 Kilogramm gewann im griechisch-römischen Stil der Kategorie bis 71 Kilogramm gegen den Kasachen Demeu Schadrajew souverän mit 8:3. „Es ist so etwas Großes, Bedeutsames - ich habe alles in die Waagschale geworfen. Nach den ersten 30 Sekunden habe ich gewusst, ich packe es. Doch die Kraft ging weg, und die Zeit war noch so lange auf der Uhr“, sagte Stäbler, der unter dem Jubel der mitgereisten 50 Fans und Familienmitglieder noch seinen Heimtrainer Andreas Stäbler - beide sind nicht verwandt - auf Schultern durch die Arena trug.