Gottes-Geschenk an Rödinghausen

Nun sitzt Familienvater Maaßen, der mit Ehefrau Lara-Marie und Söhnchen Matteo (2) zehn Kilometer vom Arbeitsplatz entfernt in Bünde wohnt, entspannt im großen Konferenzraum der Rödinghausener Arena. Ein aufgeweckter Mittdreißiger mit jugendlichem, über der Stirn hochfrisiertem Haarschnitt, der strahlt: „Ich freue mich wahnsinnig auf das Spiel gegen München.“ Das Zimmer, in dem Maaßen sitzt, ist – für einen Viertligisten – erstaunlich weitläufig und ebenso blitzeblank geputzt wie der gesamte Stadionkomplex. Das weiß auch Niclas Heimann.



„Wenn man sagt, vom ganzen Drumherum her sei das eher ein Dorfverein – bei einer Einwohnerzahl von 9800 ist das schon so. Als ich die Zahl kürzlich gehört habe, dachte ich mir aber: Gemessen daran, was hier steht, ist das unfassbar“, betont der 27-jährige Torwart des SVR, der im Juniorenalter für den FC Chelsea spielte und später in Salzburg zwei gemeinsame Jahre mit Bayern Chefcoach Niko Kovac erlebte.