Im Gegensatz zu den Vereinsmannschaften treten Männer und Frauen bei der Weltmeisterschaft in getrennten Teams an. Bestehen bleibt allerdings das Alleinstellungsmerkmal dieses Sports, das es zum Musterbeispiel für Inklusion macht: Menschen mit verschiedenen Handicaps oder gar keinen Behinderungen spielen in einem Team zusammen.



Für sportlich vergleichbare Teamzusammensetzungen sorgt das Klassifizierungssystem, in dem es je nach Behinderung unterschiedlich viele Punkte gibt, kein Team aber die Höchstzahl von 14 Punkten überschreiten darf. So ist es auch möglich, dass "Fußgängerinnen" wie Marina Mohnen und Mareike Miller eingesetzt werden, die den Rollstuhl lediglich als Sportgerät nutzen. Ein Sportgerät, dass inzwischen technisch so hochentwickelt ist, dass es dynamisch und robust zugleich für diese schnelle und athletische Sportart ist.