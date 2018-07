Juve holt Ronaldo

Ronaldo ist mit 451 Toren Reals Rekordtorschütze, vier Mal gewann er mit dem spanischen Rekordmeister die Champions League.



Ronaldo erklärte in einem Statement, es sei Zeit für "einen neuen Abschnitt". Die Jahre in Madrid seien für ihn die "wahrscheinlich glücklichsten meines Lebens" gewesen: "Ich möchte mich herzlich bedanken beim Klub, bei den Fans und dieser Stadt."



Real Madrid bedankte sich in einer Mitteilung bei "einem Spieler, der gezeigt hat, dass er der beste der Welt ist und eine der brillantesten Phasen in der Geschichte des Klubs und im Weltfußball geprägt hat".