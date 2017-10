Sebastian Rudy - ein Teamplayer aus dem Lehrbuch

Die Pfälzer klopften im Mai 2013 letztmals an die Tür zur Bundesliga, als die Kraichgauer in der Relegation zum Rückspiel kamen. Mehr als 50.000 Menschen drängten sich im Stadion und peitschten ihre Mannschaft nach vorne. Rudy, inzwischen bekanntlich beim FC Bayern unter Vertrag, saß damals zunächst auf der Bank. Nach einer halben Stunde reagierte Trainer Markus Gisdol, nahm den überforderten Stefan Thesker heraus und brachte Allzweckwaffe Rudy. Der bedankte sich auf seine Weise: Im Anschluss an seinen Freistoß köpfte David Abraham kurz vor der Pause das 1:0, der Rest war nach dem 3:1-Sieg im Hinspiel Formsache.



Mehr als vier Jahre später kommt Rudy als gestandener Nationalspieler zurück. Zuletzt wurden auf ihn nach dem 3:1 in Belfast gegen Nordirland lauter Lobeshymnen gesungen. „Ganz toller Spieler, super Techniker, gutes Auge für seine Mitspieler“, sagte Nationalmannschaftsmanager Oliver Bierhoff und klang nicht einmal pflichtschuldig. Auch die Mitspieler schwärmten in den höchsten Tönen von einem Mittelfeldspieler, der in seinem 22. Länderspiel mit einem Traumtor aus 25 Metern die Weichen auf Sieg gestellt hatte.