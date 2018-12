Der Systemausfall

Wer einmal Weltmeister geworden ist, behält diese Auszeichnung ein Leben lang. "Es ist der einzige Titel im Fußball, der immer zählt", sagte Rudi Völler einmal. Eine Ehre, die wie schleichendes Gift die letzten Prozent an Leistungsbereitschaft lähmen kann.



Vor allem, wenn der zuständige Trainer selbst nachlässig wird. Als im Frühjahr in den Testspielen gegen Spanien (1:1) und Brasilien (0:1), spätestens in der Vorbereitung in Südtirol mit der Partie gegen Österreich (1:2) die ersten Alarmsignale auftauchte, ignorierte Joachim Löw diese vollends. Dass der Bundestrainer die Zeichen der Zeit verkannte, war offenkundig, als sich der 58-Jährige während der WM in Sotschi am Schwarzen Meer an eine Laterne lehnte und ablichten ließ.