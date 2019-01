Biathlon in Ruhpolding: Doch noch kein grünes Licht

Der ursprünglich für Mittwoch vorgesehene Start des Heim-Weltcups mit dem Männer-Sprint in der Ruhpoldinger Chiemgau-Arena war aufgrund des immer noch bestehenden Katastrophenfalls abgesagt worden. Am Mittwochmorgen hatte der Biathlon-Weltverband IBU dann vermeldet, dass der Landkreis Traunstein ein grünes Licht für den Doppel-Start mit dem Männer-Sprint um 11 Uhr und den Frauen (14.45 Uhr) am Donnerstag gegeben hat. Dem ist aber nun nicht so.