Der russische Sport versinkt im Doping-Sumpf

"Die RUSADA ist immer zu einer Kooperation bereit". Über diesen Satz, mit dem sich die russische Anti-Doping-Agentur auf ihrer Internetseite in übergroßen Lettern schmückt, dürften Ende Dezember viele Kritiker des russischen Sportsystems nur den Kopf geschüttelt haben. Spätestens bis zum 31. Dezember sollten Datenbanken des Moskauer Anti-Doping-Labors an die WADA übergeben werden, was jedoch schon Tage zuvor bereits zum zweiten Mal an der Willkür der russischen Behörden scheiterte. Diese bemängelten, dass die Ausrüstung des fünfköpfigen WADA-Expertenteams, das in die Datenbanken Einsicht bekommen und diese an die Welt-Anti-Doping-Agentur übermitteln sollte, nach russischem Recht hätte zertifiziert werden müssen.