Rydzek und Frenzel holen WM-Gold im Teamsprint

"Ich bin immer noch ganz ergriffen. Es war ein so geiles Rennen. Der Ritschi ist so cool, der macht zurzeit alles richtig", sagt Bundestrainer Hermann Weinbuch. Im Ziel hatte Deutschland eine Sekunde Vorsprung. "Was da nach zwei Wochen noch für ein Dampf drin ist - unglaublich", sagte Weinbuch. Bronze ging mit deutlichem Rückstand an die japanischen Brüder Yoshito und Akito Watabe.