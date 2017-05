Saisonbilanz des FC Bayern

Die Saison war okay. Philipp Lahm

Jubelnde Bayern also, die allerdings nur vordergründig vergnügt auf die erste Saison unter Trainer Carlo Ancelotti zurückblicken können. Der Dominanz in der Liga stehen die Enttäuschungen in der Champions League und im Pokal gegenüber. In Europa mussten die Münchner bereits nach dem Viertelfinale gegen Real Madrid Abschied nehmen vom erhofften Triple. In der Woche darauf war nach der Heimniederlage im Pokal-Halbfinale gegen Borussia Dortmund auch das fest angestrebte Double passé.