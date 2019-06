Versöhnung am Saisonende

90 Fazit:

Nach 90 intensiven Minuten schlägt Italien die Gäste aus Bosnien-Herzegowina mit 2:1. Fünf Minuten vor dem Ende traf Marco Verratti hierbei zum umjubelten Siegtreffer. Den Spielverlauf spiegelt dieser jedoch nicht unbedingt wieder, denn Bosnien war vor allem zwischen der 20. und 70. Minute das bessere Team. Folgerichtig gingen die Gäste in Durchgang Eins auch in Führung. Für den Ausgleich brauchte die Squadra Azzurra einen Geniestreich von Insigne, der eine Ecke volley zum 1:1 in die Maschen zimmerte. Erst als die Gäste dann etwas müder wurden, hatte Italien mehr vom Spiel, allerdings wäre ein Remis dennoch das fairste Ergebnis gewesen.

90 Fazit:

Einen auch in der Höhe verdienten 3:0-Erfolg feierte Belgien im EM-Qualifikationsspiel vor heimischem Publikum gegen Schottland. Über die gesamte Dauer des Spiels gaben die Hausherren den Ton an, mussten über weite Strecken des ersten Durchgangs aber Geduld walten lassen – bis der Gegner mit seinen Unzulänglichkeiten Angebote unterbreitete. Noch kurz vor der Pause gelang dem Team von Roberto Martínez das so wichtige 1:0. Doch wer nun dachte, Schottland würde von der Defensivtaktik abrücken, der sah sich getäuscht. Die Männer von Steve Clarke blieben beinahe komplett harmlos, zeigten nicht einmal im Ansatz das Bemühen, ein Tor erzielen zu wollen. Erst in den letzten zehn Minuten hatten die Gäste plötzlich zwei verheißungsvolle Szenen. In der Summe aber war das viel zu wenig. In dieser Verfassung und nach der heutigen Pleite werden es die Schotten schwer haben, einen der ersten beiden Plätze der Gruppe I zu ergattern. Zumindest mit Russland und dem nach wie vor verlustpunktfreien Spitzenreiter Belgien kommt man in der Form nicht einmal annähernd mit.

90 Fazit:

Schluss in der Opel-Arena, Deutschland schlägt Estland haushoch mit 8:0. Dabei war von Beginn an klar, dass die DFB-Elf hier nicht lange um den heißen Brei herumreden möchte. Früh begann das muntere Toreschießen, so stand es zur Pause verdient 5:0. Nach dem Seitenwechsel meldeten sich erstmals auch die Blauhemden an, mussten aber schnell wieder zusehen, nicht zweistellig abgeschossen zu werden. Hinten heraus hätte es auch tatsächlich zehn oder mehr Treffer für die Bundesadler geben können. So stehen immerhin deren acht zu Buche, mehr als ein lockeres Trainingsspiel war die Angelegenheit hier aber nicht. Estland war zu keiner Zeit auf der Höhe und kam mit dem spielfreudigen Gnabry, Sané, Reus, Draxler und Gündoğan gar nicht zurecht. So bleibt der Weltmeister von 2014 auf dem zweiten Platz hinter den Nordiren. Im September geht es dann zuhause gegen die Niederlande weiter. Die Balten dagegen rutschen wegen des schlechten Torverhältnisses auf den letzten Rang ab. Sie treffen zeitgleich auf Weißrussland.

90 Spielende

90 Tooor für Belgien, 3:0 durch Kevin De Bruyne

In der Nachspielzeit schrauben die Gastgeber das Ergebnis in eine angemessene Höhe. Jetzt trägt sich auch Kevin De Bruyne nach vielen Fehlversuchen in die Torschützenliste ein. Die Belgier dürfen links am Strafraum nach Belieben kombinieren. Dries Mertens legt die Kugel zurück. Aus etwa 19 Metern nimmt De Bruyne ganz gezielt mit dem rechten Fuß Maß und platziert seinen Schuss unhaltbar unten im rechten Eck. Für den 27-Jährigen ist es der erste Treffer im laufenden Wettbewerb.

90 Kevin De Bruyne bedient in halblinker Position Yannick Ferreira-Carrasco. Dessen Direktschuss mit dem rechten Fuß wird abgeblockt.

90 Spielende

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

90 Einwechslung bei Belgien -> Yannick Ferreira-Carrasco

90 Auswechslung bei Belgien -> Thorgan Hazard

90 Einwechslung bei Belgien -> Thomas Vermaelen

90 Auswechslung bei Belgien -> Vincent Kompany

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

88 Auch Kevin De Bruyne hat das letzte Wort noch nicht gesprochen, findet mit seinem Rechtsschuss aber in David Marshall seinen Meister.

90 Spielende

90 Kimmich fackelt nochmal aus der Distanz einen raus. Aus mittigen 24 Metern scheitert er mit seinem gefühlvollen Versuch aber an Lepmets. Dann ist Feierabend.

90 Gelbe Karte für Edin Džeko (Bosnien-Herzegowina)

Der Frust ist groß und so fährt auch der erfahrene Dzeko mal aus der Haut. Für seine Meckerei bekommt er die Gelbe Karte.

85 Auf der Gegenseite nimmt Eden Hazard noch einmal mit dem rechten Fuß aus halblinker Position Maß. So sieht ein Torschuss aus. David Marshall darf sich wiederholt auszeichnen.

85 Plötzlich bekommen die Schotten eine Torchance. Innenverteidiger Scott McKenna taucht vorn mit auf, scheitert an Thibaut Courtois. Danach versuchen sich James Forrest und Oliver Burke, versagen allesamt kläglich und verstolpern die Chance zum Anschlusstreffer in dilettantischer Art und Weise.

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

84 Mit einer Serie von drei Ecken in Folge bauen die Belgier auch diese Statistik weiter zu ihren Gunsten aus - 11:0.

88 Tooor für Deutschland, 8:0 durch Leroy Sané

Jetzt darf er auch endlich - und genau jetzt hätte das Ding nicht zählen dürfen! Draxler nimmt aus dem rechten Halbraum rechts im Strafraum Sané mit. Der City-Akteur zögert 13 Meter vor dem Kasten ein wenig und schlenzt die Kirsche dann klasse unten links ins Tor. Im Moment der Vorarbeit stand er jedoch im Abseits. Dieses Mal wird der Treffer aber nicht zurückgenommen.

90 Gelbe Karte für Edgar Babayan (Armenien)

90 Auswechslung bei Russland -> Aleksey Ionov

90 Einwechslung bei Russland -> Ilzat Akhmetov

90 Gelbe Karte für Stuart Dallas (Nordirland)

90 Gelbe Karte für Mihály Korhut (Ungarn)

90 Gelbe Karte für Ylber Ramadani (Albanien)

90 Tor für Albanien, 2:0 durch Ylber Ramadani

82 Belgien lässt mittlerweile die letzte Konsequenz vermissen. Zum Ende der Saison reißen sich die Roten Teufel jetzt kein Bein mehr aus, spielen die Sache locker zu Ende.

86 Tooor für Italien, 2:1 durch Marco Verratti

Und da ist es passiert! Italien geht in Führung! Und das ging deutlich zu einfach, auch wenn es gut gespielt war. Bonucci hebelt mit einem langen Ball die Viererkette aus und findet Insigne. Dieser zieht in die Mitte und legt auf Verratti ab. Dieser nimmt genau Maß und schlenzt das Leder flach in die lange Ecke.

84 Die Schlussphase bricht an und beiden Teams traut man hier noch einen Sieg zu. Allerdings sieht man auch, dass hier nicht das letzte Risiko gegangen wird. Beide Mannschaften dürften mit einem Remis durchaus leben können.

85 Fünf Zeigerumdrehungen sind in Mainz noch zu gehen. Das Scheibenschießen hat seit dem Seitenwechsel ein bisschen abgenommen. Dennoch ist dieser Erfolg auch in der Höhe absolut verdient.

87 Tor für Griechenland, 2:3 durch Kostas Fortounis

87 Gelbe Karte für Ben Davies (Wales)

87 Auswechslung bei Finnland -> Jukka Raitala

87 Einwechslung bei Finnland -> Leo Väisänen

80 Nicht zu glauben! Ein Torschuss der Schotten! Ryan Fraser darf sich links in der Box den Ball auf den rechten Fuß legen und das lange Eck anvisieren. Erstmals heute ist Thibaut Courtois gefragt und zeigt sich mit seiner guten Parade voll auf der Höhe.

82 Letzter Tausch bei den Balten. Vassiljev macht für den 19-jährigen Kreida Platz.

86 Tor für Nordirland, 0:1 durch Paddy McNair

82 Einwechslung bei Estland -> Vladislavs Kreida

82 Auswechslung bei Estland -> Konstantin Vassiljev

81 Zum zweiten Mal zählt Sanés Treffer nicht! Werner läuft auf der linken Seite, schlägt einen Haken nach innen und passt flach zurück an den Elfmeterpunkt. Dort steht der 23-Jährige ideal und pfeffert das Leder aus zehn Metern unten links in die Maschen. Dabei stand Gnabry aber im Sichtfeld von Keeper Lepmets, zugleich im Abseits. Zu Recht zählt diese Hütte also nicht.

85 Auswechslung bei Andorra -> Jordi Aláez

85 Einwechslung bei Andorra -> Juli Sánchez

85 Auswechslung bei Türkei -> Dorukhan Toköz

85 Einwechslung bei Türkei -> Güven Yalçın

84 Auswechslung bei Albanien -> Ergys Kaçe

84 Einwechslung bei Albanien -> Kristi Qose

81 Einwechslung bei Italien -> Andrea Belotti

81 Auswechslung bei Italien -> Federico Bernardeschi

81 Einwechslung bei Bosnien-Herzegowina -> Gojko Cimirot

78 Einwechslung bei Belgien -> Dries Mertens

78 Auswechslung bei Belgien -> Youri Tielemans

76 Zumindest lassen sich die Schotten jetzt mal wieder in des Gegners Hälfte blicken. Für einen Abschluss reicht es erneut nicht. Es bleibt bei dem einen Torschuss aus der ersten Hälfte. Thibaut Courtois hat heute noch überhaupt nichts zu tun.

83 Auswechslung bei Armenien -> Gevorg Ghazaryan

83 Einwechslung bei Armenien -> Petros Avetisyan

83 Auswechslung bei Ungarn -> Dominik Szoboszlai

83 Einwechslung bei Ungarn -> Barnabás Bese

83 Gelbe Karte für Kyle Lafferty (Nordirland)

81 Auswechslung bei Bosnien-Herzegowina -> Amer Gojak

80 Während sich Bosnien weiterhin nach vorne traut verfällt Italien immer wieder in das alte Muster der langen Bälle. So wird das nichts mit dem vierten Sieg im vierten Spiel.

82 Gelbe Karte für Jamie Lawrence (Wales)

74 Jetzt haben die Hausherren mal etwas Platz. Auf der linken Seite legt Romelu Lukaku den Ball clever mit der Hacke ab. Eden Hazard bietet sich viel Raum, er zieht zur Mitte und spielt dann in den Lauf von Kevin De Bruyne, der in den Strafraum durchgestartet ist. Das Timing aber passt nicht, Hazard entschuldigt sich für den schlechte Zuspiel.

81 Gelbe Karte für Georgios Masouras (Griechenland)

81 Auswechslung bei Frankreich -> Florian Thauvin

81 Einwechslung bei Frankreich -> Thomas Lemar

81 Auswechslung bei Andorra -> Joan Cervós

81 Einwechslung bei Andorra -> Víctor Rodríguez

81 Gelbe Karte für Paul Pogba (Frankreich)

81 Auswechslung bei Zypern -> Andreas Makris

81 Einwechslung bei Zypern -> Matija Špoljarić

79 Tooor für Deutschland, 7:0 durch Timo Werner

Diesmal klappt es besser! Draxler steckt aus dem linken Halbfeld perfekt in den Sechzehner zum durchlaufenden Werner durch. Der Angreifer hebt die Murmel prima über den herauseilenden Lepmets hinweg aus zwölf Metern ins Netz.

78 Schon wieder Lepmets! Werner drischt nach Draxler-Vorlage die Kugel aus halbrechten sieben Metern aus der Drehung auf das gegnerische Gehäuse. Der Schlussmann steht aber im Weg und pariert.

80 Tor für Ungarn, 1:0 durch Máté Pátkai

80 Auswechslung bei Island -> Jóhann Guðmundsson

80 Einwechslung bei Island -> Arnór Ingvi Traustason

77 Gnabry nimmt einen Flachpass vom rechten Flügel am gegenüberliegenden Strafraumeck an, zieht an die Torauslinie und verfehlt mit seinem harten Linksschuss den langen Pfosten nur knapp. Chancen sind nach wie vor da - allein die Tore fehlen im Vergleich zur ersten Hälfte.

79 Auswechslung bei Wales -> Tom Lawrence

79 Einwechslung bei Wales -> Sam Vokes

76 Während der Angreifer wieder zurückkehrt, hat Chiesa auf der Gegenseite die Chance. Der Angreifer wird jedoch im letzten Moment gestört und so ist auch diese Möglichkeit weg.

72 Romelu Lukaku hat noch Lust, behauptet sich nach einer geschickten Drehung halbrechts an der Strafraumgrenze. Sein Linkschuss rauscht knapp am langen Eck vorbei.

78 Auswechslung bei Russland -> Roman Zobnin

78 Einwechslung bei Russland -> Dmitry Barinov

77 Gelbe Karte für Kurt Zouma (Frankreich)

77 Auswechslung bei Liechtenstein -> Sandro Wolfinger

77 Einwechslung bei Liechtenstein -> Daniel Brändle

74 Sané! Der Mann von Manchester City wuselt sich rechts durch die Box und schlenzt das Rund unter Bedrängnis aus 13 Metern aufs lange Eck. Lepmets taucht ab, entschärft das eklige Ding gerade noch zum Eckstoß. Der bringt keine Gefahr.

73 Bei einem Eckball rauschen Chiellini und Dzeko mit den Köpfen aneinander. Dzeko geht aus diesem Duell mit einer Platzwunde heraus und wird an der Seitenlinie behandelt.

76 Gelbe Karte für Sokratis Papastathopoulos (Griechenland)

76 Auswechslung bei Moldau -> Ion Jardan

76 Einwechslung bei Moldau -> Dinu Graur

76 Gelbe Karte für Cătălin Carp (Moldau)

69 In aller Ruhe können die Belgier ihr Spiel aufziehen. Inzwischen haben die Männer von Roberto Martínez alle Zeit der Welt, müssen mit der Führung im Rücken nichts mehr erzwingen. Wenn sich noch eine Lücke auftut, dann nehmen die Roten Teufel diese sicher gern mit. Wenn nicht, dann gibt es trotzdem drei Punkte. Welch komfortable Situation!

75 Auswechslung bei Griechenland -> Andreas Samaris

75 Einwechslung bei Griechenland -> Manolis Siopis

71 Zum zweiten Mal tauscht der krasse Außenseiter aus. Zenjoy, der nach Keeper Lepmets wohl beste Este des Matches, geht runter. Dafür ist Ojamaa nun mit dabei.

72 Einwechslung bei Bosnien-Herzegowina -> Bojan Nastić

72 Auswechslung bei Bosnien-Herzegowina -> Eldar Čivić

71 Einwechslung bei Estland -> Henrik Ojamaa

71 Auswechslung bei Estland -> Sergei Zenjov

74 Tor für Armenien, 1:3 durch Tigran Barseghyan

74 Auswechslung bei Moldau -> Alexandru Suvorov

74 Einwechslung bei Moldau -> Eugeniu Cociuc

74 Auswechslung bei Finnland -> Lassi Lappalainen

74 Einwechslung bei Finnland -> Pyry Soiri

70 Werner verpasst das Siebte! Wieder bedient Draxler aus der Mitte den links durchstartenden Halstenberg. Erneut per direkter flacher Flanke findet der Leipziger seinen Mannschaftskollegen Werner, der aus sechs Metern aber den Ball nicht aufs Tor gedrückt bekommt. Der muss eigentlich sitzen.

70 Nun hat Barella auf der Gegenseite deutlich zu viel Platz. Seine Flanke findet Insigne, der sich am zweiten Pfosten freigestohlen hatte. Der Kopfball des kleinen Angreifers ist gut, die Parade von Šehić ist besser.

67 Einwechslung bei Schottland -> James Forrest

73 Gelbe Karte für Zeca (Griechenland)

73 Auswechslung bei Wales -> David Brooks

73 Einwechslung bei Wales -> Harry Wilson

73 Gelbe Karte für Fedor Kudryashov (Russland)

73 Auswechslung bei Frankreich -> Wissam Ben Yedder

73 Einwechslung bei Frankreich -> Olivier Giroud

67 Auswechslung bei Schottland -> Johnny Russell

65 Kevin De Bruyne findet mit einem Steilpass Eden Hazard, der über halblinks in den Sechzehner eindringt und den Ball haarscharf am langen Pfosten vorbei schießt. Doch in die Aktion ertönt der Pfiff. Abseits soll das gewesen sein, ist aber eher gleiche Höhe. Videoschiedsrichter gibt es in der EM-Qualifikation übrigens nicht.

68 Das hätte das 7:0 sein müssen! Süle hebelt die Abwehr mit einem tollen hohen Zuspiel aus der Mittelfeldzentrale aus. Sané nimmt sich die Murmel rechts an der Grundlinie herunter und überwindet Lepmets technisch anspruchsvoll per Außenristschuss. Allerdings entscheidet das türkische Schiedsrichtergespann auf Abseits - zu Unrecht.

72 Auswechslung bei Nordirland -> Conor Washington

72 Einwechslung bei Nordirland -> Kyle Lafferty

72 Gelbe Karte für Birkir Bjarnason (Island)

72 Auswechslung bei Belarus -> Igor Shitov

72 Einwechslung bei Belarus -> Oleg Veretilo

68 Ein langer Ball erreicht Višća, der sich jedoch von blauen Trikots umzingelt sieht und einfach mal abzieht. Sein Schuss geht jedoch einen guten Meter am Tor vorbei.

71 Auswechslung bei Zypern -> Andreas Avraam

71 Einwechslung bei Zypern -> Ioannis Pittas

64 Aufgemerkt! Schottland schwärmt zu einem Konter aus. Über Ansätze jedoch gelangen die Gäste nicht hinaus. Zu Ende gespielt bekommen sie es nicht, eine Abschlusshandlung bleibt aus.

70 Auswechslung bei Armenien -> Alexander Karapetyan

70 Einwechslung bei Armenien -> Edgar Babayan

70 Gelbe Karte für Alexander Karapetyan (Armenien)

70 Auswechslung bei Ungarn -> Balázs Dzsudzsák

70 Einwechslung bei Ungarn -> László Kleinheisler

70 Auswechslung bei Moldau -> Vitalie Damaşcan

70 Einwechslung bei Moldau -> Alexandru Boiciuc

62 Auch der zweite Treffer ändert am Spiel nichts. Belgien kontrolliert die Angelegenheit weiter nach Belieben. Und Schottland hat hinten alle Hände voll zu tun. Nach vorn passiert da weiterhin gar nichts.

69 Auswechslung bei Nordirland -> Corry Evans

69 Einwechslung bei Nordirland -> George Saville

69 Auswechslung bei Island -> Ari Skúlason

69 Einwechslung bei Island -> Hörður Magnússon

69 Gelbe Karte für Jonny Evans (Nordirland)

66 Einwechslung bei Italien -> Mattia De Sciglio

66 Auswechslung bei Italien -> Gianluca Mancini

65 Sorg tauscht zum dritten Mal aus. Reus geht nach starker Leistung in den Urlaub, Werner kommt dafür rein.

68 Auswechslung bei Griechenland -> Dimitrios Pelkas

68 Einwechslung bei Griechenland -> Dimitrios Kolovos

65 Doch auch Italien versucht es nochmal. Insigne auf der linken Seite hat zu viel Platz und flankt auf den zweiten Pfosten. Dort kommt Chiesa an den Ball, kann die schwierige Hereingabe aber nicht kontrolliert aufs Tor bringen.

65 Einwechslung bei Deutschland -> Timo Werner

65 Auswechslung bei Deutschland -> Marco Reus

60 Dann findet ein Zuspiel von Vincent Kompany den Doppeltorschützen, der rechts im Strafraum erneut sein Glück versucht. Dieser Rechtsschuss zischt am langen Eck vorbei.

62 Bosnien glaubt hier weiterhin an den Sieg. Die Gäste sind deutlich aktiver als Italien. Vor allem Edin Dzeko geht voran und macht massig Meter.

65 Tor für Albanien, 1:0 durch Sokol Çikalleshi

62 Tooor für Deutschland, 6:0 durch Serge Gnabry

Das halbe Dutzend ist voll! Draxler passt mit viel Übersicht nach links an die Sechzehnerkante zu Halstenberg, der gibt direkt flach an den Fünfer. Gnabry löst sich wohl im richtigen Moment und schiebt locker aus zentraler Position ein. Fast eine Kopie des 1:0.

64 Auswechslung bei Frankreich -> Tanguy NDombèlé

64 Einwechslung bei Frankreich -> Moussa Sissoko

64 Auswechslung bei Island -> Jón Böðvarsson

64 Einwechslung bei Island -> Kolbeinn Sigþórsson

63 Auswechslung bei Russland -> Anton Miranchuk

63 Einwechslung bei Russland -> Anton Miranchuk

63 Gelbe Karte für Margaça (Zypern)

63 Auswechslung bei Türkei -> İrfan Kahveci

63 Einwechslung bei Türkei -> Abdülkadir Ömür

57 Tooor für Belgien, 2:0 durch Romelu Lukaku

Belgien lässt den Ball gut laufen. Eden Hazard legt per Hacke auf Kevin De Bruyne ab. Die beiden spielen gut zusammen. Nochmals sucht Hazard den Mittelfeldkollegen, der aus abseitsverdächtiger Position kommt. Das Spiel läuft weiter. Einen Rechtsschuss von De Bruyne pariert David Marshall. Beim Abpraller reagiert Romelu Lukaku schneller als Greg Taylor und drückt die Kugel mit dem linken Fuß in die Maschen.

59 Erster Wechsel bei den Balten. Käit kommt für Dmitrijev.

53 Nun bringt Kevin De Bruyne den fälligen Freistoß von der linken Seite mit dem rechten Fuß in die Mitte. Erst verlängert Toby Alderweireld per Kopf. Dann möchte Romelu Lukaku daraus etwas machen. Letztlich springt der Ball links am Kasten von David Marshall vorbei.

59 Einwechslung bei Estland -> Mattias Käit

59 Auswechslung bei Estland -> Artjom Dmitrijev

61 Auswechslung bei Finnland -> Tim Sparv

61 Einwechslung bei Finnland -> Rasmus Schüller

58 Und das wird brandgefährlich! Die Kugel wird an den langen Pfosten verlängert, wo Reus aus elf Metern und spitzem rechten Winkel angerauscht kommt. Seinen Knaller wehrt Lepmets prima zur nächsten Ecke ab. Auch hier landet die Pille in ähnlicher Situation bei Reus, diesmal segelt sie aber klar drüber.

60 Tor für Frankreich, 0:4 durch Kurt Zouma

57 Halstenberg flankt von der linken Seite butterweich in den Bereich zwischen Elfmeterpunkt und Fünfer. Sané kommt ran, ist aber einen Schritt zu schnell. Über Umwege gibt es dann immerhin Eckball.

58 Dzeko behauptet einen langen Ball und spielt die Kugel dann schön auf Višća, der aus halbrechter Position abzieht, aber am stark reagierenden Sirigu scheitert.

52 Gelbe Karte für Scott McTominay (Schottland)

Jetzt steigt Scott McTominay auf den Fuß von Thorgan Hazard und verdient sich seine zweite Verwarnung im laufenden Wettbewerb.

59 Auswechslung bei Ungarn -> Filip Holender

59 Einwechslung bei Ungarn -> Roland Varga

56 Wieder die Osteuropäer! Zenjov vernascht auf der rechten Außenbahn einen Gegenspieler und zieht weiter nach innen. Aus halbrechten 18 Metern probiert er es mit einem flachen Linksschuss. Neuer hat damit keinerlei Schwierigkeiten.

58 Auswechslung bei Andorra -> Alexandre Martínez

58 Einwechslung bei Andorra -> Txus Rubio

58 Auswechslung bei Belarus -> Yevgeniy Shikavka

58 Einwechslung bei Belarus -> Denis Laptev

55 Sarić versucht es nun mal aus der Distanz. Aus 25 Metern zieht der Linksfuß einfach mal ab. Sein Flachschuss geht allerdings knapp am Pfosten vorbei.

52 Nach einem Foul von Scott McTominay an Eden Hazard legt sich Kevin De Bruyne den Ball in aussichtsreicher Position zum Freistoß zurecht und zirkelt diesen mit dem rechten Fuß aufs Tor. Die Flugparade von David Marshall bereinigt die Situation.

50 Eine Flanke von Thomas Meunier landet auf dem Kopf von Romelu Lukaku, der nun sogar mehr Freiraum genießt als bei seinem Tor. So richtig gedrückt bekommt der Stürmer seinen Kopfball nicht, der entsprechend über den Kasten fliegt.

57 Gelbe Karte für Jamal Lewis (Nordirland)

57 Auswechslung bei Albanien -> Ermir Lenjani

57 Einwechslung bei Albanien -> Odise Roshi

57 Auswechslung bei Albanien -> Armando Sadiku

57 Einwechslung bei Albanien -> Sokol Çikalleshi

57 Tor für Finnland, 0:2 durch Benjamin Källman

57 Gelbe Karte für Igor Armaş (Moldau)

52 Bosnier ist nicht geschockt und spielt weiter nach vorne! Eine Flanke aus dem linken Halbfeld wird immer länger und eine Probe für Sirigu. Dzeko setzt nach und bringt die Kugel in die Mitte. Dort gewinnt Gojak den Kopfball, den Chiellini aber auf der Linie klärt.

56 Auswechslung bei Nordirland -> Josh Magennis

56 Einwechslung bei Nordirland -> Stuart Dallas

56 Gelbe Karte für Mehmet Çelik (Türkei)

49 Aus halbrechter Position wuchte Axel Witsel die Kugel aufs Tor. Der flache Reschtsschuss aus etwa 19 Metern wird eine Beute von David Marshall.

53 Da ist denn auch der Tausch. Draxler kommt für den absolut überzeugenden und spielfreudigen Gündoğan.

55 Auswechslung bei Armenien -> Karlen Mkrtchyan

55 Einwechslung bei Armenien -> Rumyan Hovsepyan

55 Gelbe Karte für Kaan Ayhan (Türkei)

53 Einwechslung bei Deutschland -> Julian Draxler

48 Viel ändert sich nicht. Schottland rückt von der Taktik fürs Erste nicht ab. Die Befürchtungen, den schnellen und spielstarken Belgiern Tür und Tor zu öffnen, sind zu groß. Daher obliegt diesen weiterhin die Verantwortung für die Spielgestaltung.

53 Auswechslung bei Deutschland -> İlkay Gündoğan

51 An der Seitenlinie macht sich nun Draxler bereit. Der Gerüchten zufolge zum Wechsel von Paris Saint-Germain gezwungene Ex-Schalker und Ex-Wolf wird jeden Moment in die Partie kommen.

54 Tor für Griechenland, 1:2 durch Zeca

54 Auswechslung bei Wales -> Ethan Ampadu

54 Einwechslung bei Wales -> Matt Smith

54 Auswechslung bei Liechtenstein -> Marcel Büchel

54 Einwechslung bei Liechtenstein -> Marcel Büchel

52 Gelbe Karte für Burak Yılmaz (Türkei)

49 Tooor für Italien, 1:1 durch Lorenzo Insigne

Was für ein Tor! Bernadeschi legt sich die Kugel zum Eckball zurecht und sieht Insigne, der am Sechzehner Eck lauert. Der Ball kommt perfekt und Insigne nimmt das Spielgerät mit komplettem Risiko volley. Sein Schuss geht an Freund und Feind vorbei und landet im Netz. Ein toller Treffer!

47 Die erste Chance der zweiten Halbzeit geht auf das Konto der Gäste. Bešić flankt die Kugel aus dem rechten Halbfeld in die Mitte, wo Gojak das Leder über den Scheitel rutschen lässt. Das Spielgerät rauscht knapp am Pfosten vorbei.

46 Weiter geht's! Während Bosnien ohne Veränderungen aus der Pause kommt, ersetzt auf Seiten der Italiener Chiesa Quagliarella im Agriff.

46 Ohne personelle Veränderungen schicken beide Trainer ihre Mannschaften in den zweiten Spielabschnitt. Steve Clarke hatte ja bereits nach gut einer halben Stunde den verletzten Stuart Armstrong durch Ryan Fraser ersetzen müssen.

48 Oha, der erste Abschluss der zweiten Hälfte gehört den Gästen! Goretzka leistet sich im Aufbauspiel einen Stockfehler, den Zenjoy sofort ausnutzt. Über halblinks zieht er an die Strafraumkante durch, schlägt einen Haken nach innen und verfehlt mit seinem Distanzschuss die lange Ecke nur knapp.

49 Gelbe Karte für Ádám Nagy (Ungarn)

46 Mit einem Wechsel auf deutscher Seite geht es weiter: Schulz hat vorzeitig Urlaub, dafür darf sich Halstenberg nun hinten links versuchen.

46 Einwechslung bei Deutschland -> Marcel Halstenberg

46 Auswechslung bei Deutschland -> Nico Schulz

46 Einwechslung bei Italien -> Federico Chiesa

46 Auswechslung bei Italien -> Fabio Quagliarella

46 Auswechslung bei Zypern -> Anthony Georgiou

46 Einwechslung bei Zypern -> Giorgos Efrem

46 Auswechslung bei Belarus -> Nikita Korzun

46 Einwechslung bei Belarus -> Sergey Kislyak

46 Auswechslung bei Türkei -> Kenan Karaman

46 Einwechslung bei Türkei -> Yusuf Yazıcı

46 Auswechslung bei Liechtenstein -> Sandro Wieser

46 Einwechslung bei Liechtenstein -> Michele Polverino

45 Halbzeitfazit:

Steter Tropfen höhlt den Stein. Die bislang eindeutig überlegenen Belgier wurden doch noch vor dem Pausenpfiff für ihre Bemühungen und die Geduld belohnt. Die Männer von Roberto Martínez machten sich über weite Strecken um das Spiel verdient. Letztlich fehlt es häufig am nötigen Tempo, darüber hinaus probierte es der WM-Dritte durchaus variabel und mit Positionsveränderungen. Für ein paar gute Torszenen sollte das reichen, womit der Treffer nur eine logische Folge war. Gerade der Zeitpunkt jedoch gestaltete sich natürlich unglücklich für die Schotten, die mit ihrem Defenisvkonzept viel vom eigenen Tor fernhielten – aber eben nicht alles. Nach vorn ließen die Gäste anfangs Bestrebungen erkennen. Mehr als den einen Torschuss von Oliver Burke jedoch brachten die Jungs von Steve Clarke nicht zustande. Wollen sie auch nur irgendetwas mitnehmen aus Brüssel, wird nach der Pause deutlich mehr kommen müssen.

45 Halbzeitfazit:

In der Opel-Arena ist Pause: Deutschland führt in der EM-Qualifikation völlig verdient und ungefährdet mit 5:0 gegen Estland. Von Beginn an hat die Mannschaft von Interimscoach Sorg das Geschehen in der Hand und geht auch entschlossen auf die Tore. Nach der frühen Bude von Reus zeichnete sich immer dasselbe Spiel ab: Ein kluger hoher Pass hinter die Fünferkette der Balten genügte, um diese vor echte Probleme zu stellen. So fielen auch die Treffer von Gnabry und Gündoğan, dessen Elfmeter diese Kombination vorausging. Zwischendurch Goretzka und Reus per direktem Freistoß schraubten das Ergebnis in die Höhe. Von den Blauhemden ist bis dato überhaupt nichts zu sehen, von Anfang an begeben sie sich in ihr Schicksal. Im zweiten Durchgang werden sie aufpassen müssen, nicht zweistellig abgeschossen zu werden. Ein Gutes gibt es aus Sicht für Trainer Reim: Er wird sich keiner Ganzkörperrasur unterziehen müssen. Bis gleich!

45 Halbzeitfazit:

Zur Pause führt Bosnien in Italien mit 1:0. In einer mäßigen, aber intensiven Partie geht dieser Zwischenstand durchaus in Ordnung. Italien startete zwar besser in die Partie, gab das Kommando aber Mitte der Halbzeit ein wenig ab. Bosnien spielte unter anderem flexibler und schneller als die Hausherren, die im Zentrum wenig Ideen hatte. Die Führung von Dzeko nach einer guten halben Stunde war dann die Folge. Auch wenn Italien zum Ende wieder etwas besser wurde, muss sich im zweiten Durchgang sicherlich etwas ändern.

45 ...der 34-Jährige tritt an, knallt das Leder wuchtig mit rechts um die Mauer herum. Neuer ist aber auf dem Posten und fängt das flache Geschoss sicher. Dann ist Halbzeit.

45 Tooor für Belgien, 1:0 durch Romelu Lukaku

Belgien bleibt dran und setzt nach. Gerade ist die reguläre Spielzeit abgelaufen, da ergattert Eden Hazard die Kugel links im Sechzehner kurz vor der Grundlinie, hat dann den Blick und das Füßchen für die präzise Flanke. Fast auf Höhe des rechten Pfostens schraubt sich Romelu Lukaku in die Höhe und schädelt die Pille aus etwa fünf Metern in die Maschen zu seinem zweiten Treffer im laufenden Wettbewerb.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

45 Auf der linken Seite schickt Eden Hazard Kevin De Bruyne zur Grundlinie. Dessen Flanke aus vollem Lauf berechnet David Marshall falsch, taucht unter dem Ball durch. Die Kollegen bereinigen die Situation für den Moment.

45 Jetzt könnte mal etwas passieren: Ginter setzt sich im halbrechten Defensivraum ungeschickt gegen Puri ein und tut sich dabei auch noch selbst weh. 23 Meter Entfernung, Vassiljev steht parat...

44 Gelbe Karte für Eldar Čivić (Bosnien-Herzegowina)

Der Linksverteidiger kann Bernadeschi auf seiner Seite nur mit einem Foul stoppen. Gelb geht da absolut in Ordnung.

43 Gelbe Karte für Muhamed Bešić (Bosnien-Herzegowina)



43 Jetzt bringt Thomas Meunier eine Flanke für Romelu Lukaku an, der gegen die hünenhaften Schotten natürlich nicht unbedrängt zum Kopfball kommt. Diese klären zur Ecke, die in der Folge nichts einbringt.

43 Reus dreht sich am rechten Fünfereck um sich selbst und sucht mit dem Querpass den startenden Sané. Der wird allerdings noch ein bisschen behindert, so kommt noch nicht das 6:0 zustande.

45 Gelbe Karte für Aleksandr Golovin (Russland)

45 Tor für Frankreich, 0:3 durch Florian Thauvin

42 Dann kommt Kevin De Bruyne beinahe mittig in der Box zum Schuss. Allerdings ist erneut die Bahn verstellt, weshalb der Rechtsschuss hängen bleibt. Der WM-Dritte hat ein dickes Brett zu bohren.

41 Es geht doch! Das war mal ein Ausrufezeichen der Italiener. Über Bernadeschi kommt der Ball zu Quagliarella, der sich dreht und sofort abzieht. Šehić im Kasten der Gäste ist jedoch blitzschnell unten und kann diesen starken Schuss vereiteln.

40 Nun lassen die Begier wieder Geduld walten. Sonderlich eilig haben es die Männer von Roberto Martínez nicht. Wahrscheinlich rattert es in den Köpfen der Spieler, die über alternative Ideen nachdenken.

40 Damit ist schon vor der Halbzeit die Machtdemonstration nicht nur eingeleitet, sondern auch vollzogen. Die DFB-Truppe hat überhaupt gar keine Probleme und lässt es locker angehen. Dafür passt die Chancenverwertung außerordentlich gut.

39 Zur Pause müssen die Gastgeber auf jeden Fall einiges verändern. Gerade im Zentrum haben die Hausherren überhaupt keine Ideen. Wenn was geht, dann über die Außen, doch auch da passiert viel zu wenig.

38 Rechts in der Box findet Eden Hazard den Kollegen Kevin De Bruyne. Dessen flache Hereingabe landet bei Romelu Lukaku, der sich beim Versuch der Verarbeitung dieses Zuspiels selbst anschießt.

36 Bosnien bleibt dran und agiert weiter mutig. Von Italien kommt kaum noch etwas, von dem überzeugenden 3:0 gegen Griechenland ist sehr wenig wiederzuerkennen.

40 Tor für Türkei, 2:1 durch Dorukhan Toköz

36 Erneut landet eine gute Flanke von Thomas Meunier im Strafraum bei Thorgan Hazard, was dieser nicht zu nutzen weiß. Offenbar soll das eine Ablage für die Mitspieler sein. In jedem Fall gehen die Schotten dazwischen.

39 Gelbe Karte für Máté Pátkai (Ungarn)

37 Tooor für Deutschland, 5:0 durch Marco Reus

Seit 2007 gibt es erstmals einen direkten Freistoßtreffer! Reus hebt einen solchen aus zentralen 25 Metern wunderbar über die Mauer und trifft perfekt ins rechte Eck. Da kann sich Lepmets noch so lang machen, da kommt er nicht mehr heran.

38 Tor für Russland, 1:0 durch Aleksey Ionov

35 Zehn Minuten sind es bis zur Pause noch. Für die Esten eine eher schlechte Nachricht: So ist es insgesamt noch fast eine komplette Stunde bis zum Spielende. Sie müssen definitiv aufpassen, sich nicht abschießen zu lassen.

37 Tor für Finnland, 0:1 durch Teemu Pukki

34 Gelbe Karte für Kevin De Bruyne (Belgien)

Beim Gegenpressing geht Kevin De Bruyne etwas zu vehement gegen Ryan Fraser zu Werke und fängt sich die erste Gelbe Karte der Partie ein. Das ist übrigens überhaupt erst die zweite Verwarnung für die Belgier im laufenden Wettbewerb.

32 Früh muss Steve Clarke eingreifen und den offenbar angeschlagenen Stuart Armstrong vom Feld nehmen. Welches Problem genau den Angreifer plagt, lässt sich nicht beurteilen.

32 Gnabry kombiniert sich per doppeltem Doppelpass bildhübsch in den Strafraum und kommt aus mittigen 13 Metern frei zum Abschluss. Dabei feuert er mit dem rechten Fuß aber drüber. Vielleicht war da etwas viel Motivation dabei.

35 Gelbe Karte für Nikita Korzun (Belarus)

32 Einwechslung bei Schottland -> Ryan Fraser

32 Auswechslung bei Schottland -> Stuart Armstrong

31 Eden Hazard wirbelt jetzt auf der rechten Seite, spielt den Ball mit Übersicht flach in die Mitte zurück. Aus 18 Metern schließt Youri Tielemans direkt mit dem rechten Fuß ab. Da steht Scott McKenna im Weg und klärt für die Schotten.

32 Tooor für Bosnien-Herzegowina, 0:1 durch Edin Džeko

Bosnien belohnt sich für eine gute Phase und bringt sich mit 1:0 in Führung. Der Ball wird in den Strafraum auf Besic gespielt, der mit der Hacke auf Višća weiterleitet. Dieser legt das Leder vor das Tor, wo Dzeko aus kurzer Distanz nur noch den Fuß hinhalten muss. Das ging schnell, zu schnell für die Abwehr der Italiener.

33 Gelbe Karte für Marcel Büchel (Liechtenstein)

30 Lepmets überragend gegen Reus! Der Dortmunder zirkelt das Spielgerät aus halblinken 22 Metern mit seiner tollen Schusstechnik in Richtung oberer linker Knick. Lepmets reißt aber eine Pranke hoch und lenkt das Ding gegen die Querlatte. Dann können die Blauhemden mit vereinten Kräften klären.

28 Gut eine halbe Stunde ist gespielt und die Partie lässt, milde gesagt, noch viel Luft nach oben. Viel spielt sich im Mittelfeld ab, allerdings meist ohne jegliches Tempo.

32 Tor für Armenien, 0:2 durch Gevorg Ghazaryan

29 Kevin De Bruyne schießt sich so langsam warm. Von links draußen zirkelt der 27-Jährige das Spielgerät gewitzt mit dem rechten Fuß aufs lange Eck. Da muss sich David Marshall gewaltig strecken, um dieses Ding aus dem Winkel zu kratzen.

31 Tor für Island, 2:0 durch Ragnar Sigurðsson

28 Eden Hazard tritt einen Eckstoß von der linken Seite. Nahe des linken Torraumecks verlängert Axel Witsel per Kopf und zwingt David Marshall zu einer Parade.

30 Tor für Frankreich, 0:2 durch Wissam Ben Yedder

30 Gelbe Karte für Karlen Mkrtchyan (Armenien)

27 Dicke Chance für die Bundesadler! Goretzka tankt sich über halbrechts in den Sechzehnmeterraum und wird nicht richtig angegangen. Aus relativ spitzem Winkel und acht Metern bleibt er aber an der guten Reaktion von Lepmets hängen. Die folgende Ecke bringt nichts ein.

26 Mit einer geschickten Flanke verlagert Thomas Meunier das Geschehen von der rechten Seite links in den Sechzehner. Dort aber braucht Thorgan Hazard zu lange, um zum Abschluss zu kommen - und wird dann abgeblockt.

25 Obwohl Bosnien jetzt mehr für das Spiel tut, warten wir weiterhin auf die erste echte Torchance der Partie. Gerade von Italien kommt deutlich zu wenig Kreatives in dieser Phase.

25 Wenig später zieht nochmals Kevin De Bruyne aus vielversprechender Position ab. Ziemlich zentral in der Box, nimmt der Ex-Wolfsburger Maß und wuchtet die Kugel mit dem linken Fuß links am Gehäuse von David Marshall vorbei.

26 Tooor für Deutschland, 4:0 durch İlkay Gündoğan

Gündoğan übernimmt die Verantwortung und schweißt den Ball aus seiner Sicht nach unten links. Lepmets ist in die andere Richtung unterwegs.

25 Elfmeter für Deutschland! Kimmich hebelt die Murmel aus dem rechten Halbraum nach halbrechts in die Box, wo Goretzka passend einlaufen möchte. Tamm hat aber den Arm draußen und bringt den Mittelfeldmann zu Fall. Korrekte Entscheidung.

25 Gelbe Karte für Joonas Tamm (Estland)

Tamm wird für sein Vergehen zusätzlich verwarnt.

24 Schwerwiegende Probleme schienen Kenny McLean nicht zu plagen. Kurz nachdem Bewegung in Geschehen auf dem Rasen kommt, mischt auch der Mittelfeldspieler wieder mit.

23 Von Estland ist das bisher erstaunlich wenig. Eine Niederlage gegen die DFB-Elf war an und für sich zwar erwartbar. Eine solche erschreckende Vorstellung aber nicht unbedingt. Das ist absolut gar nichts.

23 Nun sitzt Kenny McLean auf dem Hosenboden und verlangt nach medizinischer Versorgung. Daher ruht derzeit der Ball, die Betreuer eilen herbei.

21 Danach stehen die Gäste wieder besser, stören den Gegner regelmäßig, bevor der überhaupt in die torgefährliche Zone gelangt. Das freut die stimmgewaltigen Fans der Schotten natürlich.

21 Bosnien wird stärker! Die Gäste tun nun deutlich mehr für das eigene Offensivspiel und suchen immer wieder auch den Weg über die Außen.

23 Gelbe Karte für Dorukhan Toköz (Türkei)

18 Inzwischen wissen die Roten Teufel offenbar, wo das Tor steht. Nun versucht es Axel Witsel aus der Distanz. Dieser Rechtsschuss liegt nicht schlecht, wird aber von David Marshall sicher gehalten.

18 Auf der Gegenseite behauptet Dzeko die Kugel ganz stark und setzt Višća in Szene. Von der halbrechten Seite zieht er in den Strafraum und schließt ab. Im letzten Moment schmeißt sich Mancini in den Schuss und verhindert schlimmeres.

20 Tooor für Deutschland, 3:0 durch Leon Goretzka

Das entwickelt sich ja langsam schon zum Scheibenschießen! Kimmich schickt auf rechts Kehrer in den Lauf, der passt zurück zum 24-Jährigen. Kimmichs Flanke mit links vom rechten Strafraumeck landet direkt auf Goretzkas Rübe. Der steigt zentral zehn Meter vor dem Kasten in die Höhe und nickt unten links ein. Dabei stand Kehrer aber wohl in dem Moment, in dem er angespielt wurde, im Abseits. Sei's drum, der Treffer zählt.

17 Anschließend spielen es die Belgier erstmals zu Ende. Eden Hazard zieht erneut viel Aufmerksamkeit auf sich, steckt die Pille dann brillant zu Kevin De Bruyne durch, der zentral in der Box etwas Platz hat. Der Direktschuss mit dem rechten Fuß fliegt jedoch über den Kasten von David Marshall.

21 Tor für Island, 1:0 durch Ragnar Sigurðsson

17 Italien kommt über die rechte Seite, von wo die Flanke in die Mitte kommt. Das Leder kann geklärt werden und auch der Schuss von Bernadeschi wird geblockt. Sein Abschluss wäre wohl gefährlich geworden.

20 Gelbe Karte für Andreas Makris (Zypern)

16 Jetzt startet Oliver Burke einen zweiten Ausflug in Richtung Sechzehner, wird allerdings von Toby Alderweireld gut abgeschirmt und hat dann nicht die zündende Idee parat, um etwas aus der Situation zu machen.

17 Tooor für Deutschland, 2:0 durch Serge Gnabry

Das hat sich abgezeichnet, 2:0! Erneut leitet Gündoğan, diesmal ist es ein hohes Zuspiel aus dem linken Halbfeld an die Grundlinie. Sané pflückt die Kirsche herunter, bringt sie unter Kontrolle und bedient flach Gnabry. Der Bayer stochert sie dann aus drei Metern unbedrängt in die Maschen. Klasse gemacht.

19 Gelbe Karte für Dimitrios Pelkas (Griechenland)

18 Gelbe Karte für Emil Hallfreðsson (Island)

15 Der Favorit macht weiter Druck! Reus passt vom rechten Fünfmeterraumeck einmal quer zur Torlinie nach innen, findet jedoch keinen Abnehmer. Der Abpraller der estnischen Hintermannschaft landet bei Goretzka. Dessen Schuss aus zentralen elf Metern wird geblockt.

17 Auswechslung bei Griechenland -> Charis Mavrias

17 Einwechslung bei Griechenland -> Giannis Kotsiras

14 Da die Schotten vielbeinig die Räume zu stellen, probiert es Youri Tielemans jetzt aus der zweiten Reihe. Der Rechtsschuss ist allerdings deutlich zu hoch angesetzt und zwingt David Marshall nicht zum Eingreifen.

14 Gelbe Karte für Jorginho (Italien)

Pjanic nimmt kurzerhand mal das gesamte Mittelfeld der Italiener auseinander. Jorginho sieht sich also dazu gezwungen das Taktische Foul zu ziehen. Klarer Fall, das gibt Gelb.

13 Beinahe Goretzka mit dem Zaubertor! Ein Chip aus dem Mittelfeld findet den einlaufenden Sané rechts vom Strafstoßpunkt. Der Flügelflitzer legt mit dem Hinterkopf zu Goretzka zurück, der aus neun Metern am gut reagierenden Lepmets scheitert. Das war schon eine schmucke Kombination.

11 Inzwischen belagern die Belgier wieder den gegnerischen Sechzehner. Immer wieder sucht sich Eden Hazard über links einen Weg, doch Lücken bieten sich kaum. Das wird eine Geduldsprobe.

12 Damit belohnt sich Deutschland für eine gute Auftaktphase. Die Führung ist bis dato total überforderte Esten komplett verdient. Insbesondere die rechte Außenbahn wird immer wieder anvisiert.

10 Mit dem Rücken zum Tor legt Romelu Lukaku die Kugel für Kevin De Bruyne auf, der sofort mit dem linken Fuß aus nahezu zentraler Position von der Strafraumgrenze abzieht. Doch dem Mittelfeldspieler steht Scott McTominay im Weg.

9 Nun verzeichnen die Schotten ihre erste Offensivaktion. Mit etwas Glück landet ein Ball von Callum McGregor in halbrechter Position bei Oliver Burke. Kaum im Strafraum angekommen, zieht der Stürmer mit dem rechten Fuß ab, zielt aber deutlich am langen Eck vorbei.

12 Gelbe Karte für Txus Rubio (Andorra)

10 Die Partie läuft ansonsten allerdings eher schleppend an. Die Zuschauer sehen zu Beginn viele lange Bälle und einige Spielunterbrechungen wegen kleineren Fouls.

10 Tooor für Deutschland, 1:0 durch Marco Reus

Und dann ist es auch passiert! Gündoğan seziert mit einem schicken Pass aus dem zentralen Mittelfeld die gegnerische Abwehr und spielt Kehrer auf rechts frei. Der Ex-Schalker flankt mit einem Kontakt flach nach innen, wo sich Reus davonschleicht. Aus sieben mittigen Metern hält er den Fuß rein und überwindet Lepmets ins obere Eck. Keine Möglichkeit für den Torwart.

11 Tor für Frankreich, 0:1 durch Kylian Mbappé

8 In den ersten Minuten präsentiert sich uns das erwartete Bild. Die Sorg-Truppe ist deutlich öfter an der Kugel und drückt dem Underdog ihren dominanten Stil auf. Die Abschlüsse von Gnabry und Kimmich stellen darüber hinaus Torchancen dar. Durchaus guter Auftritt zu Beginn.

7 Dann springt die erste Ecke für die Roten Teufel raus. Auf der linken Seite schreitet Eden Hazard zur Tat. Der Neuzugang von Real Madrid tritt den Ball recht gut vors Tor. Dort aber sind die Gäste aufmerksam und klären souverän.

6 Mit dem Anpfiff haben die Gastgeber das Kommando übernommen, bestimmen das Geschehen nach Belieben. Noch fehlt es den Aktionen an Tempo, weshalb sich die Schotten stets stellen und klug verschieben können.

8 Tor für Armenien, 0:1 durch Alexander Karapetyan

5 Es dauert eine Weile, ehe der Spielbetrieb überhaupt wieder aufgenommen wird. Dann eilt Thomas Meunier recht flink zurück aufs Spielfeld.

5 Wieder geht es über Kimmich. Der Münchener chippt das Bällchen aus dem rechten Halbfeld in Richtung Elfmeterpunkt, von wo es Gnabry per Direktabnahme probiert. Dabei rutscht es ihm ein bisschen über den Schlappen, der Versuch fliegt klar links vorbei.

6 Nach einem Eckball von der rechten Seite kommt Čivić an die Kugel, gerät dabei aber leicht in Rücklage. Sein Kopfball geht einen guten Meter über den Querbalken, doch wir notieren auch auf dieser Seite den ersten Torschuss.

3 Bei einem Zweikampf mit Oliver Burke tut sich Thomas Meunier unglücklich und ohne Verschulden des Ex-Leipzigers weh. Früh ist die medizinische Abteilung der Belgier gefordert. Die Partie wird entsprechend unterbrochen.

2 Die Bedingungen in Brüssel sind sehr gut. Die Temperaturen liegen bei überwiegend bewölktem Himmel unter 20 Grad. Die Wahrscheinlichkeit, dass Niederschläge den Spielverlauf stören, ist gering, aber nicht gänzlich ausgeschlossen. So präsentiert sich der Rasen in hervorragender Verfassung. Das Stadion Roi Baudouin jedoch ist nicht ausverkauft.

3 Gleich der erste Abschluss! Nachdem es lange Zeit über Kehrer und Reus geht, gibt ersterer flach ins Zentrum. Aus 18 Metern hält Kimmich direkt drauf, doch sein zu mittiger Schuss ist eine dankbare Prüfung für Keeper Lepmets.

3 Der erste Abschluss der Partie geht auf das Konto von Quagliarella, dem ein langer Ball vor die Füße fällt. Der Angreifer zieht sofort ab, sein Flachschuss geht aber gut einen halben Meter am Tor vorbei.

1 Auf geht's! Die Gäste aus Bosnien stoßen an und zwar ganz in Weiß. Die Squadra Azzurra macht ihrem Namen alle Ehre und agiert in blauen Jerseys.

1 Auf geht's in Mainz!

2 Gelbe Karte für Chris Gunter (Wales)

Nach den Mannschaftsfotos treten sich die beiden Spielführer Eden Hazard und Charlie Mulgrew zur Platzwahl gegenüber. Letzterer gewinnt die Seitenwahl, damit bekommen die Hausherren den Ball und dürfen anstoßen.

Unterdessen versammeln sich die Protagonisten auf dem Rasen und nehmen diszipliniert Aufstellung für den offiziellen Teil der Veranstaltung. Die Nationalhymnen erklingen, was natürlich die Tartan Army auf den Rängen besonders herausfordert, den Text lautstark mitzuschmettern.

Kurz vor dem Anpfiff stellen wir das Unparteiischengespann vor. Mit der Spielleitung wurde Petr Ardeleánu betraut. Der 38-Jährige Tscheche hat seine Landsleute Ivo Nádvorník und Jiří Moláček als Assistenten dabei.

Auch auf Grund der jungen Geschichte von Bosnien-Herzegowina trafen die beiden Mannschaften lediglich einmal aufeinander. 1996 traf man sich zu einem Freundschaftsspiel, welches die heutigen Gäste gewannen.

Heute gelten die Männer von der britischen Insel als Außenseiter, schließlich haben sie seit mehr als 31 Jahren nicht mehr gegen Belgien gewonnen. Ein EM-Qualifikationsspiel im Herbst 1987 entschied Schottland daheim mit 2:0 für sich. Seither fanden fünf weitere Partien statt, in denen einzig 2001 vor heimischem Publikum mal ein Zähler ergattert wurde. In Belgien gab es für die Schotten nur 1951 in einem Freundschaftsspiel etwas zu holen, das aber wurde gleich mit 5:0 gewonnen.

Referee des heutigen Kräftemessens ist Ali Palabıyık. Der 37-jährige Türke ist seit sieben Jahren in der SüperLig fester Bestandteil des Unparteiischenteams. Zudem ist er seit der Saison 2016/2017 regelmäßig in der Europa League, seit diesem Jahr auch in der Champions League aktiv. An den Seitenlinien unterstützen ihn seine Landsmänner Kemal Yilmaz und Serkan Olguncan.

Drei Mal begegneten sich beide Nationen bisher. Dabei ist das letzte Aufeinandertreffen bereits 80 Jahre her. 1939 gab es im estnischen Tallinn ein 2:0. In neuerer Zeit hatten die zwei Länder dagegen gar nicht mehr das Vergnügen miteinander.

Löw-Vertreter Sorg schloss das Anwerfen der Rotationsmaschine derweil aus. Stabilität sei das Schlüsselwort, immerhin “sind wir im Umbruch. Deshalb wird Manu (Manuel Neuer) die Mannschaft auch erneut als Kapitän aufs Feld führen. Er ist ein Faktor der Stabilität“. Über die Höhe des Sieges will der ehemalige Chef des SC Freiburg unterdessen nicht philosophieren. “Wir tun gut daran, erst über einen Erfolg nachzudenken und dann über das Ergebnis. Man muss die Esten erstmal knacken“. Eine klare Marschroute gibt es dann aber doch: “Wir wollen dominant agieren“.

Eben diese beiden sind es wohl auch, die mit Bosnien um den zweiten Platz hinter Italien streiten. Dieser berechtigt ebenfalls zur Teilnahmer an der EM und ist damit natürlich von größter Bedeutung. Mit aktuell lediglich vier Punkten und der Niederlage gegen Finnland ist Bosnien allerdings nicht ganz ohne Druck. Ein überraschender Punktgewinn in Italien könnte im weiteren Verlauf der Gruppe entscheidend werden.

Mit einem Aussetzer starteten die Schotten in den laufenden Wettbewerb, bezogen im März eine 0:3-Pleite in Kasachstan. Diese Niederlage könnte am Ende noch richtig teuer werden. Die anschließenden Pflichtaufgaben in San Marino (2:0) und gegen Zypern (2:1) wurden erledigt. Letztgenanntes Spiel am Samstag bestritt Schottland erstmals unter der Leitung von Steve Clarke, der erst im Mai Nachfolger des im April entlassenen Nationaltrainers Alex McLeish wurde. Dieser hatte die Schotten im Herbst immerhin mit drei Siegen aus vier Spielen zum Aufstieg in die Nations League B geführt.

Trainer Reim hat für den Fall eines Punktgewinns bereits einen interessanten Einsatz angeboten: “Ich wäre bereit“, so der Übungsleiter auf die Frage nach einer Ganzkörperrasur, “das zu machen und mir alle Haare abzurasieren“. Gleichzeitig betont er, dass auf sein Team “Schwerstarbeit“ zukomme. “Trotzdem sind wir natürlich mit dem Ziel hergefahren, mit Zählbarem nach Hause zu fahren“, ergänzt Reim.

Bislang sind die Roten Teufel das Maß der Dinge in der Gruppe I, gaben sich gegen Russland (3:1), auf Zypern (2:0) und gegen Kasachstan (3:0) keine Blöße. In den vergangenen anderthalb Jahren verlor der WM-Dritte ohnehin nur zwei Spiele – das WM-Halbfinale gegen Frankreich (0:1) und darüber hinaus setzte es im November ein 2:5 in der Schweiz, was die Teilnahme am Halbfinale der Nations League kostete.

Viel besser hätte Italien nicht in die Euro Quali starten können. Die Gastgeber holten aus den ersten drei Spielen nicht nur das Maximum an Punkten, sondern behielten mit 11:0-Tore auch eine weiße Weste. Neben dem standesgemäßen 6:0 gegen Liechtenstein hielt man sich auch gegen Finnland und Griechenland schadlos.

Bekanntester Este ist wohl mit Abstand Ragnar Klavan. Der Abwehrmann vom FC Augsburg wird gegen Schwarz-Rot-Goldenen aber nicht mitwirken; er bat seinen Coach Martin Reim um eine Auszeit. So sind beinahe ausschließlich Spieler mit an Bord, die in der heimischen Liga aktiv sind (Meister Flora Tallinn stellt gleich sieben Akteure) oder generell in Ost- und Nordeuropa. Auf dem westlichen Teil des Kontinents kickt lediglich Mattias Käit. Der 20-Jährige kickt in der Jugendabteilung des Premier-League-Absteigers FC Fulham und ist einer der Hoffnungsträger.

Nicht zuletzt für das Mitmachen an der EM hätte es vor drei Tagen in Tallinn dafür einen Dreier gegen Nordirland gebraucht. Lange Zeit sah das auch richtig gut aus für die Balten, doch Conor Washington (77.) und Josh Magennis (80.) machten in der Schlussviertelstunde das 1:0 durch Konstantin Vassiljev (25.) zu Nichte. Durch dieses bittere 1:2 sind die Chancen schlagartig gesunken.

Auf der Gegenseite sieht das Bild naturgemäß nicht ganz so rosig aus. Estland ist nur dank der noch besseren Tordifferenz auf dem vorletzten Platz vor Weißrussland und wird es in der Gruppe mit unter anderem Nordirland, den Niederlanden und eben Deutschland schwer haben, sich für die EM zu qualifizieren. Es wird wohl dabei bleiben, dass die Blauhemden weiter auf ihre erste Europa- oder Weltmeisterschaftsteilnahme warten müssen.

Wir befinden uns also in der Gruppe I, wo am Nachmittag bereits eine Partie stattfand. Dabei hatte Kasachstan vor heimischem Publikum keinerlei Mühe mit San Marino und behauptete sich mit 4:0. Dadurch schloss die Auswahl des nach Kosovo, Gibraltar und Montenegro viertjüngsten UEFA-Mitglieds mit sechs Punkten zu Russland (2.) und Schottland (4.) auf und schob sich in der Tabelle genau dazwischen. Nun gilt es für die beiden deutlich namhafteren Nationen, sich des Angriffs der Kasachen zu erwehren. Gerade vor den Schotten liegt allerdings eine überaus anspruchsvolle Aufgabe, müssen sich doch bei den noch verlustpunktfreien Belgiern antreten.

Guten Abend und herzlich willkommen zur EM Qualifikation. Der vierte Spieltag steht an und hält in der Gruppe J die Begegnung zwischen Italien und Bosnien-Herzegowina für uns bereit. Anstoß in Turin ist um 20:45 Uhr

Apropos Weißrussland: Gegen die Osteuropäer gewann der Weltmeister von 2014 vor drei Tagen mehr oder weniger souverän mit 2:0 und triumphierte damit zum zweiten Mal in der laufenden Gruppenphase. Aktuell bedeutet hat das den zweiten Rang zur Folge, nur die Nordiren stehen mit neun Zählern noch vor der deutschen Mannschaft. Die wiederum treten heute bei den Weißrussen an.

Bei den Gästen herrscht deutlich mehr Bewegung in der Startelf. Fünf Position wurden nach dem letzten Spiel vor drei Tagen umbesetzt. Andrew Robertson (Oberschenkelverletzung), John McGinn, Ryan Fraser, James Forrest und Eamonn Brophy (alle Bank) räumen das Feld. Dafür rutschen Greg Taylor, Scott McTominay, Stuart Armstrong, Johnny Russell und Oliver Burke in die schottische Anfangsformation.

Erfolgreich sein müssen die Bundesadler erneut ohne Cheftrainer Joachim Löw. Der 59-Jährige fällt weiterhin mit einer bei einem Sportunfall erlittenen Arterien-Quetschung aus und wird erst in einigen Wochen wieder völlig auf dem Damm sein. Während seiner Abwesenheit vertritt ihn wie schon gegen Weißrussland sein Assistent Marcus Sorg.

Auf belgischer Seite gibt es im Vergleich zum Spiel gegen Kasachstan zwei Veränderungen. Anstelle von Timothy Castagne und Dries Mertens, die heute beide auf der Bank Platz nehmen, rücken Thomas Meunier und Youri Tielemans in die Startelf der Roten Teufel.

90 Minuten Arbeit steht noch vor der DFB-Auswahl – dann haben die Akteure die Saison 2018/2019 offiziell hinter sich gebracht. Dabei lautet das Motto zum vorerst letzten Mal: Vollgas geben. Schließlich wird mit nichts anderem als einem klaren Sieg über den heutigen Gegner gerechnet. Die körperliche Gefühlswelt von sich und wohl den meisten anderen seiner Mitspieler bringt Serge Gnabry auf den Punkt: “Sehr urlaubsreif. Die Spielzeit war sehr anstrengend“.

Zuerst zu den Aufstellungen: Im Vergleich zur Begegnung gegen Belarus tauscht Deutschland auf zwei Position: Goretzka und Kehrer ersetzen Klostermann und Tah (beide Bank). Bei den Gästen gibt es dagegen drei Veränderungen. Kams, Puri und Tamm sind für Käit, Sinyavskiy und Sappinen (alle Bank) von Anfang an dabei.

89 Auswechslung bei Aserbaidschan -> Araz Abdullayev

89 Einwechslung bei Aserbaidschan -> Renat Dadashov

Hallo und herzlich willkommen zur Qualifikation für die Europameisterschaft 2020! Für die deutsche Nationalmannschaft geht es im dritten Spiel der laufenden Runde in Mainz gegen Estland. Alles andere als drei Punkte wären eine böse Überraschung. Um 20:45 Uhr ist Anstoß in der Opel-Arena.

Herzlich willkommen zum letzten Spieltag der EM-Qualifikation vor der Sommerpause! Zwar dürfen längst nicht alle Fußballprofis vom Urlaub träumen, schließlich folgen in den kommenden Wochen noch die U21-EM sowie diverse kontinentale Meisterschaften wie die Copa América, doch der Großteil von Europas Fußballern darf in Kürze in den Erholungsmodus schalten. Zuvor allerdings müssen ab 20:45 Uhr unter anderem die Nationalspieler Belgiens und Schottlands noch einmal ran.

86 Auswechslung bei Slowakei -> Marek Hamšík

86 Einwechslung bei Slowakei -> Lukáš Haraslín

85 Tor für Slowakei, 1:5 durch Dávid Hancko

84 Auswechslung bei Slowakei -> Stanislav Lobotka

84 Einwechslung bei Slowakei -> Ján Greguš

79 Auswechslung bei Aserbaidschan -> Rashad Eyubov

79 Einwechslung bei Aserbaidschan -> Emin Makhmudov

71 Auswechslung bei Slowakei -> Róbert Boženík

71 Einwechslung bei Slowakei -> Ondrej Duda

70 Gelbe Karte für Anton Krivotsyuk (Aserbaidschan)

61 Auswechslung bei Aserbaidschan -> Agabala Ramazanov

61 Einwechslung bei Aserbaidschan -> Mahir Emreli

57 Tor für Slowakei, 1:4 durch Marek Hamšík

45 Ende 1. Halbzeit

30 Tor für Slowakei, 1:3 durch Marek Hamšík

29 Tor für Aserbaidschan, 1:2 durch Ramil Sheydaev

27 Tor für Slowakei, 0:2 durch Juraj Kucka

8 Tor für Slowakei, 0:1 durch Stanislav Lobotka

1 Spielbeginn

90 Gelbe Karte für Dmitriy Shomko (Kasachstan)

84 Auswechslung bei Kasachstan -> Islambek Kuat

84 Einwechslung bei Kasachstan -> Yuri Pertsukh

83 Auswechslung bei San Marino -> Matteo Vitaioli

83 Einwechslung bei San Marino -> Filippo Berardi

79 Tor für Kasachstan, 4:0 durch Bauyrzhan Islamkhan

76 Auswechslung bei San Marino -> Davide Cesarini

76 Einwechslung bei San Marino -> Manuel Battistini

69 Auswechslung bei Kasachstan -> Bauyrzhan Turysbek

69 Einwechslung bei Kasachstan -> Toktar Zhangylyshbay

65 Tor für Kasachstan, 3:0 durch Gafurzhan Suyombaev

64 Gelbe Karte für Cristian Brolli (San Marino)

62 Tor für Kasachstan, 2:0 durch Maxim Fedin

58 Auswechslung bei Kasachstan -> Abat Aimbetov

58 Einwechslung bei Kasachstan -> Maxim Fedin

48 Gelbe Karte für Luca Censoni (San Marino)

46 Auswechslung bei San Marino -> Michael Battistini

46 Einwechslung bei San Marino -> Enrico Golinucci

45 Ende 1. Halbzeit

45 Tor für Kasachstan, 1:0 durch Islambek Kuat

31 Gelbe Karte für Temirlan Yerlanov (Kasachstan)

1 Spielbeginn

90 Fazit:

Spanien gewinnt mit 3:0 gegen Schweden und befindet sich auf bestem Weg Richtung Europameisterschaft 2020! Das von Robert Moreno betreute Team nahm von Beginn an die Zügel in die Hand, musste aber lange auf den ersten Treffer warten. Nach einer Viertelstunde brachte Rodrigo das Leder zwar im Netz unter, doch der Unparteiische hatte zuvor auf Abseits entschieden und sich damit eine klare Fehlentscheidung geleistet. Erst im zweiten Durchgang brachte ein Handelfmeter die Erlösung für die Iberer: Sergio Ramos verwandelte nach einem zu hoch genommenen Arm von Sebastian Larsson sicher in das linke untere Eck. Schweden konnte auch in der Folge kaum für Torgefahr sorgen und verschuldete fünf Minuten vor Ablauf der regulären Spielzeit den nächsten Strafstoß. Auch diesmal gab es keine zwei Meinungen, der eingewechselte Álvaro Morata verwandelte nach einem ungestümen Foul von Filip Helander selbst. Mit dem nächsten Angriff legte Mikel Oyarzabal sogar noch einen drauf und sorgte für den auch in der Höhe verdienten 3:0-Endstand.

90 Marcel Sabitzer

"Wir waren selber Schuld, wir haben so viele Chancen am Anfang gehabt. Da hätte es 2:0, 3:0 stehen können, aber dann nach der Pause haben wir noch einmal aufgedreht und zum Glück auch die Tore gemacht."

90 Fazit

Österreich gewinnt hochverdient in Nordmazedonien mit 4:1. Nach der Pause schaltet Österreich noch einen Gang höher, vergibt noch mehr Chancen als in der ersten Halbzeit, doch diesmal geingen letztlich doch auch noch Tore. Die Leistung ist zwar mehr als überzeugend, die Chancenauswertung wird dem Teamchef aber ein paar Sorgenfalten auf die Stirn treiben. Die Mannschaft hat es lange spannend gemacht, hat aber unbeirrt nach vorne gespielt, ist ruhig geblieben und hat letztlich am Ende auch noch die Tore gemacht. Die Spieler dürfen jetzt in die verdiente Sommerpause gehen, Österreich ist zurück im Rennen um die Qualifikation, im Herbst geht es gegen Lettland weiter, wo der nächste Sieg her muss.

90 Isco legt von rechts zurück zu Busquets, der das Leder aus knapp 20 Metern und zentraler Position knapp an der rechten Stange vorbeizirkelt.

90 Es gibt drei Minuten Nachschlag. Die Hausherren lassen das Spielgerät durch die eigenen Reihen laufen und sind dem vierten Tor näher als Schweden dem Ehrentreffer.

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

89 Beide Trainer haben weitere personelle Veränderungen vorgenommen. Auf schwedischer Seite steht Kristoffer Olsson für Albin Ekdal auf dem Feld, bei den Spaniern ersetzt Diego Llorente in der Abwehr Iñigo Martínez.

90 Eine Abseitsstellung von Burgstaller wird noch geahndet, das ist es dann gewesen.

90 Für ein paar Sekunden darf jetzt auch noch Schaub rein. Diesmal hat Sabitzer artig beim Teamchef abgeklatscht.

90 Einwechslung bei Österreich -> Louis Schaub

90 Auswechslung bei Österreich -> Marcel Sabitzer

88 Einwechslung bei Spanien -> Llorente

88 Auswechslung bei Spanien -> Iñigo Martínez

90 Zwei Minuten gibt es noch dazu. Viel wird hier wohl nicht mehr passieren. Nordmazedonien kann nicht mehr, Österreich muss nicht mehr nach vorne spielen.

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

87 Tooor für Spanien, 3:0 durch Mikel Oyarzabal

Jetzt wird es deutlich! Schweden wirkt hinten unsortiert und lässt Fabián Ruiz unbedrängt durch die Mitte spazieren. Der bei Napoli unter Vertrag stehende Angreifer legt rechts raus zu Mikel Oyarzabal, der das Leder präzise in das lange Eck schiebt!

89 Für die letzten Minuten darf noch der Siegtorschütze vom letzten Match hinein. Vielleicht kann er heute sein Torkonto aufbessern.

88 Einwechslung bei Österreich -> Guido Burgstaller

86 Einwechslung bei Schweden -> Kristoffer Olsson

86 Auswechslung bei Schweden -> Albin Ekdal

88 Auswechslung bei Österreich -> Marko Arnautović

90 Tor für Irland, 2:0 durch Robbie Brady

90 Tor für Dänemark, 5:1 durch Martin Braithwaite

90 Gelbe Karte für Vincent Thill (Luxemburg)

90 Tor für Kosovo, 2:3 durch Elbasan Rashani

90 Tor für Rumänien, 0:4 durch Dennis Man

90 Tor für Serbien, 4:1 durch Adem Ljajić

85 Tooor für Spanien, 2:0 durch Morata

Der Gefoulte führt selbst aus und erzielt die Vorentscheidung! Wie zuvor Ramos drischt auch der eingewechselte Angreifer die Kugel in das linke untere Eck. Robin Olsen macht sich zum zweiten Mal auf den Weg in die falsche Richtung.

89 Auswechslung bei Färöer -> Klæmint Olsen

89 Einwechslung bei Färöer -> Patrik Johannesen

84 Morata dringt mit Tempo in den Sechzehner ein und geht im Laufduell mit dem ungestüm einsteigenden Filip Helander zu Fall. Der schottische Schiedsrichter zeigt erneut auf den Punkt!

86 Tooor für Österreich, 1:4 durch Egzon Bejtulai (Eigentor)

Jetzt wird es dann doch noch deutlich. Laimer erzwingt mit einem guten Lauf und einem versuchten Querpass ein Eigentor, Bejtulai lenkt den Ball ins eigene Tor.

88 Auswechslung bei Tschechien -> Patrik Schick

88 Einwechslung bei Tschechien -> Libor Kozák

88 Gelbe Karte für Gilli Sørensen (Färöer)

88 Auswechslung bei Ukraine -> Viktor Tsygankov

88 Einwechslung bei Ukraine -> Eduard Sobol

83 Auf dem zuletzt von Dortmund an Willem II ausgeliehenen Alexander Isak liegen die schwedischen Hoffnungen, doch noch einen Punkt aus Madrid mitzunehmen.

87 Auswechslung bei Serbien -> Luka Jović

87 Einwechslung bei Serbien -> Aleksandar Katai

82 Einwechslung bei Schweden -> Alexander Isak

82 Auswechslung bei Schweden -> Sebastian Larsson

84 Gelbe Karte für Enis Bardhi (Nordmazedonien)



81 Da Rumänien zeitgleich mit 3:0 in Malta führt, würden die Skandinavier beim aktuellen Stand nur noch den dritten Platz einnehmen.

85 Gelbe Karte für Georgi Kostadinov (Bulgarien)

85 Auswechslung bei Montenegro -> Stefan Mugoša

85 Einwechslung bei Montenegro -> Fatos Bećiraj

85 Auswechslung bei Färöer -> René Joensen

85 Einwechslung bei Färöer -> Heini Vatnsdal

79 Doch auch Schweden taucht nur vereinzelt vor dem gegnerischen Kasten auf. Unter dem Druck von Oyarzabal schlägt Keeper Robin Olsen die Kugel direkt ins Seitenaus und vergibt die Möglichkeit, einen eigenen Angriff zu starten.

84 Tor für Polen, 4:0 durch Damian Kądzior

84 Auswechslung bei Malta -> Juan Corbalan

84 Einwechslung bei Malta -> Luke Montebello

82 Tooor für Österreich, 1:3 durch Marko Arnautović

Jetzt geht er doch noch einmal rein. Ilsanker holt sich den Ball im Mittelfeld, spielt in den Lauf auf Arnautović, der hinaus zu Sabitzer, die Flanke kommt zurüc in die Mitte, wo Arnautović aus kurzer Distanz den Ball per Kopf über die Linie drückt.

83 Gelbe Karte für Karolis Chvedukas (Litauen)

83 Auswechslung bei Slowenien -> Domen Črnigoj

83 Einwechslung bei Slowenien -> Žan Majer

83 Tor für Norwegen, 0:2 durch Bjørn Johnsen

77 Die Einwechslungen von Morata und Oyarzabal haben Spanien keinen neuen Schwung gegeben. "La Roja" ist offensiv längst nicht mehr so präsent wie vor dem Führungstreffer.

82 Auswechslung bei Israel -> Nir Bitton

82 Einwechslung bei Israel -> Hatem Abd Elhamed

82 Tor für Tschechien, 3:0 durch Patrik Schick

79 Schon wieder eine leichtfertig vergebene Chance. Keiner schließt ab, jeder passt sich nur den Ball zu - so wird es auch bis in die Schlussphase knapp.

81 Auswechslung bei Norwegen -> Ole Selnæs

81 Einwechslung bei Norwegen -> Fredrik Midtsjø

81 Gelbe-Rote Karte für Alexandru Chipciu (Rumänien)

81 Auswechslung bei Serbien -> Dušan Tadić

81 Einwechslung bei Serbien -> Adem Ljajić

81 Gelbe Karte für Oleksandr Zinchenko (Ukraine)

75 Kommt von den Gästen noch was? Eine Hereingabe von Albin Ekdal sorgt für Chaos im spanischen Sechzehner. Nach mehreren abgewehrten Kopfbällen können die Hausherren die Gefahr jedoch bereinigen. 15 Minuten plus Nachspielzeit bleiben Schweden noch!

80 Gelbe Karte für Marko Vešović (Montenegro)

80 Auswechslung bei Ukraine -> Yevhen Konoplyanka

80 Einwechslung bei Ukraine -> Viktor Kovalenko

78 Laimer probiert es aus der Distanz, der Schuss geht aber klar drüber.

79 Auswechslung bei Georgien -> Giorgi Navalovski

79 Einwechslung bei Georgien -> Lasha Dvali

79 Auswechslung bei Bulgarien -> Ismail Isa

79 Einwechslung bei Bulgarien -> Tsvetelin Chunchukov

78 Gelbe Karte für Besar Halimi (Kosovo)

78 Auswechslung bei Lettland -> Deniss Rakels

78 Einwechslung bei Lettland -> Daniels Ontužāns

76 Gelbe Karte für Darko Velkovski (Nordmazedonien)

Unmittelbar neben dem Schiedsrichter reißt er Ilsanker am Trikot zurück - dafür holt er sich Gelb.

75 Hinteregger kommt nach einem Eckball zu einer Kopfballmöglichkeit, die schwach und harmlos bei Dimitrievski landet.

77 Auswechslung bei Litauen -> Karolis Laukžemis

77 Einwechslung bei Litauen -> Nerijus Valskis

77 Auswechslung bei Polen -> Kamil Grosicki

77 Einwechslung bei Polen -> Damian Kądzior

77 Auswechslung bei Slowenien -> Denis Popovič

77 Einwechslung bei Slowenien -> Luka Zahovič

77 Auswechslung bei Luxemburg -> Oliver Thill

77 Einwechslung bei Luxemburg -> David Turpel

72 Bis auf seinen aberkannten Treffer hatte Rodrigo nur wenige Aktionen zu verzeichnen. Mikel Oyarzabal von der Real Sociedad betritt für ihn das Feld.

72 Einwechslung bei Spanien -> Mikel Oyarzabal

72 Auswechslung bei Spanien -> Rodrigo

76 Auswechslung bei Gibraltar -> Andrew Hernandez

76 Einwechslung bei Gibraltar -> Ethan Jolley

76 Auswechslung bei Kosovo -> Edon Zhegrova

76 Einwechslung bei Kosovo -> Elbasan Rashani

75 Auswechslung bei Polen -> Mateusz Klich

75 Einwechslung bei Polen -> Jacek Góralski

75 Auswechslung bei Dänemark -> Yussuf Poulsen

75 Einwechslung bei Dänemark -> Martin Braithwaite

73 Der Eckball bringt nichts ein, Abstoß für Österreich.

70 Spanien gelingt es, das Geschehen durch lange Passstafetten wieder weiter vom eigenen Kasten entfernt zu halten. Torgefahr kommt in diesen Minuten aber nicht auf.

73 Pandev kommt an der Strafraumgrenze zum Abschluss! Der Schuss geht zwar weit neben das Tor, allerdings gibt es Eckball.

72 Das Spiel nach vorne funktioniert bei Österreich sehr gut, derzeit versuchen die Nordmazedonier mehr Druck aufzubauen.

74 Auswechslung bei Rumänien -> Alexandru Maxim

74 Einwechslung bei Rumänien -> Dorin Rotariu

74 Auswechslung bei Tschechien -> Jakub Jankto

74 Einwechslung bei Tschechien -> Ladislav Krejčí

73 Auswechslung bei Georgien -> Otar Kiteishvili

73 Einwechslung bei Georgien -> Elguja Lobjanidze

73 Auswechslung bei Irland -> Callum Robinson

73 Einwechslung bei Irland -> Robbie Brady

73 Auswechslung bei Polen -> Krzysztof Piątek

73 Einwechslung bei Polen -> Arkadiusz Milik

73 Tor für Dänemark, 4:1 durch Yussuf Poulsen

67 Der Standard bringt nichts ein, doch die Blau-Gelben können das Geschehen nun immerhin für längere Zeit in die gegnerische Hälfte verlagern.

72 Auswechslung bei Israel -> Manor Solomon

72 Einwechslung bei Israel -> Dia Saba

72 Auswechslung bei Norwegen -> Markus Henriksen

72 Einwechslung bei Norwegen -> Stefan Johansen

69 Bardhi schießt in die Mauer, keine Gefahr fürs Tor.

71 Auswechslung bei Serbien -> Filip Kostić

71 Einwechslung bei Serbien -> Andrija Živković

71 Tor für Litauen, 3:1 durch Arvydas Novikovas

71 Gelbe Karte für Aleksandar Mitrović (Serbien)

68 Alioski holt erneut einen Freistoß raus. Er geht heute sehr schnell zu Boden, das funktioniert aus Sicht der Nordmazedonier also ganz gut.

70 Auswechslung bei Bulgarien -> Todor Nedelev

70 Einwechslung bei Bulgarien -> Georgi Iliev

66 Können die Gäste antworten? Schweden holt nach 66 Minuten den ersten Eckball heraus, in der Eckenstatistik steht es mittlerweile 15:1.

69 Auswechslung bei Lettland -> Kristers Tobers

69 Einwechslung bei Lettland -> Ritvars Rugins

69 Auswechslung bei Litauen -> Fiodor Černych

69 Einwechslung bei Litauen -> Deimantas Petravičius

69 Auswechslung bei Färöer -> Sølvi Vatnhamar

69 Einwechslung bei Färöer -> Árni Frederiksberg

67 Einwechslung bei Nordmazedonien -> Ferhan Hasani

65 Einwechslung bei Spanien -> Morata

67 Auswechslung bei Nordmazedonien -> Boban Nikolov

65 Auswechslung bei Spanien -> Marco Asensio

64 Tooor für Spanien, 1:0 durch Sergio Ramos

Der Kapitän verwandelt stramm in das linke untere Eck! Robin Olsen war bereits auf dem Weg in die andere Richtung.

68 Gelbe Karte für Enda Stevens (Irland)

66 Noch ein Eckball für Österreich. Ilsanker köpfelt den Ball diesmal klar daneben.

65 Lazaro bringt einen Eckball flach zur Mitte, Arnautović holt mit einem abgefälschten Schuss gleich den nächsten Eckball.

63 Es gibt Elfmeter für Spanien! Eine Asensio-Flanke von links wehrt Sebastian Larsson im Strafraum mit gehobenem Arm ab. Da gibt es keine zwei Meinungen.

67 Auswechslung bei Malta -> Luke Gambin

67 Einwechslung bei Malta -> Michael Mifsud

67 Gelbe Karte für Oleksandr Karavayev (Ukraine)

67 Auswechslung bei Montenegro -> Nikola Vukčević

67 Einwechslung bei Montenegro -> Vukan Savičevič

61 Plötzlich kommen die Schweden zum Abschluss! Einen Einwurf von links kann Robin Quaison mit etwas Glück verlängern und darf sich dann selbst versuchen. Sein zu zentraler Schuss aus 15 Metern stellt jedoch kein Problem für Kepa dar.

64 Hier bietet sich Österreich gleich die nächste Chance, Ademi klärt noch im letzten Moment vor Lazaro!

66 Auswechslung bei Irland -> Scott Hogan

66 Einwechslung bei Irland -> Seán Maguire

65 Auswechslung bei Rumänien -> Claudiu Keșerü

65 Einwechslung bei Rumänien -> Dennis Man

64 Gelbe Karte für Giorgi Papunashvili (Georgien)

64 Auswechslung bei Gibraltar -> Alain Pons

64 Einwechslung bei Gibraltar -> Ethan Britto

64 Auswechslung bei Slowenien -> Miha Zajc

64 Einwechslung bei Slowenien -> Jaka Bijol

64 Tor für Kosovo, 2:2 durch Vedat Muriqi

62 Tooor für Österreich, 1:2 durch Marko Arnautović

Arnautović knallt den Ball unter die Latte! Keine Chance für Dimitrievski. Souverän verwandelter Elfer.

61 Gelbe Karte für Egzon Bejtulai (Nordmazedonien)



61 Sabitzer ist deutlich schneller als sein Gegner, Bejtulai säbelt nur noch Sabitzer um.

63 Tor für Dänemark, 3:1 durch Kasper Dolberg

63 Gelbe Karte für Igor Vujačić (Montenegro)

58 Spanien hat mittlerweile deutlich die Schlagzahl erhöht. Auch die Fans sind begeistert, "La Ola" rollt über die Tribünen.

61 Elfmeter für Österreich!

62 Auswechslung bei Kosovo -> Idriz Voca

62 Einwechslung bei Kosovo -> Anel Raskaj

62 Auswechslung bei Dänemark -> Robert Skov

62 Einwechslung bei Dänemark -> Daniel Wass

62 Auswechslung bei Kosovo -> Mergim Vojvoda

62 Einwechslung bei Kosovo -> Florent Hadergjonaj

56 Jetzt versucht sich Isco als Vorbereiter, der bislang nicht zu überwindende Pontus Jansson klärt den Heber in die Mitte aber per Kopf.

61 Gelbe Karte für Steve Borg (Malta)

61 Gelbe Karte für Rógvi Baldvinsson (Färöer)

58 Nordmazedonien ist jetzt deutlich defensiver. Der Sturmlauf der Österreicher hat jetzt erste Konsequenzen.

54 Der bei Real Madrid auf dem Abstellgleis stehende Mittelfeldmann dreht nun richtig auf. Nach einem Steilpass aus dem Mittelfeld schiebt er die Kugel aus 15 Metern nur knapp am langen Eck vorbei!

60 Auswechslung bei Montenegro -> Adam Marušić

60 Einwechslung bei Montenegro -> Marko Janković

59 Gelbe Karte für Domantas Šimkus (Litauen)

59 Auswechslung bei Malta -> Paul Fenech

59 Einwechslung bei Malta -> Jake Grech

56 Einwechslung bei Nordmazedonien -> Marjan Radeski

56 Auswechslung bei Nordmazedonien -> Ilija Nestorovski

58 Einwechslung bei Georgien -> Giorgi Papunashvili

58 Auswechslung bei Georgien -> Lasha Parunashvili

58 Tor für Polen, 3:0 durch Kamil Grosicki

58 Auswechslung bei Norwegen -> Tarik Elyounoussi

58 Einwechslung bei Norwegen -> Ola Kamara

53 Noch einmal die gleiche Szene: Ludwig Augustinsson klärt eine Hereingabe von Dani Carvajal zur Ecke. Diesmal wird es jedoch deutlich gefährlicher, denn Isco nimmt einen Abpraller im Rückraum direkt und schlenzt die Kugel nur knapp über das linke Winkeleck!

55 Einwechslung bei Nordmazedonien -> Kire Ristevski

55 Auswechslung bei Nordmazedonien -> Eljif Elmas

57 Auswechslung bei Israel -> Biram Kayal

57 Einwechslung bei Israel -> Yonatan Cohen

54 Unmöglich, jetzt vergibt auch Lazaro nach einem Maßzuspiel von Laimer!

56 Tor für Polen, 2:0 durch Robert Lewandowski

56 Gelbe Karte für Vitali Mykolenko (Ukraine)

54 Arnautović bekommt den Ball ideal vor dem Tor! Aber er kann sich unter Druck nicht lösen, der Ball geht wieder nicht ins Tor!

51 Spanien übernimmt wieder die Spielkontrolle. Ein Seitenwechsel von Dani Parejo kullert aber direkt ins Aus.

55 Tor für Bulgarien, 2:1 durch Kristian Dimitrov

52 Schon wieder eine gute Möglichkeit, aber Laimer dreht sich mit dem Ball vom Tor weg! Die Flanke kommt ideal, der Abschluss ist einmal mehr komplett vergeigt.

54 Gelbe Karte für Valeriane Gvilia (Georgien)

49 Nun muss Augustinsson aber in der Defensive ran und kann eine Hereingabe von Dani Carvajal nur zur Ecke abwehren.

51 Bejtulai muss danach behandelt werden, er kann aber weitermachen, vorerst.

49 Das ist die nächste Großchance für Österreich! Ulmer traut sich hier offenbar nicht das Tor zu machen, wartet viel zu lange, Laimer versucht es dann, aber der wird geblockt, dann darf es Sabitzer per Kopf probieren, doch Dimitrievski hält!

52 Auswechslung bei Luxemburg -> Daniël da Mota

52 Einwechslung bei Luxemburg -> Stefano Bensi

47 Ludwig Augustinsson kommt aus dem Rückraum zum Abschluss, bleibt aber gerade noch an Sergio Ramos hängen. Die Skandinavier starten gut in die zweite Hälfte!

51 Gelbe Karte für Nika Kvekveskiri (Georgien)

51 Gelbe Karte für Gerson Rodrigues (Luxemburg)

46 Emil Forsberg führt den Anstoß aus, der zweite Durchgang läuft!

47 Nordmazedonien versucht es ein wenig offensiver als in der ersten Halbzeit. Die Heimmannschaft versucht deutlich früher zu attackieren.

49 Tor für Tschechien, 2:0 durch Boris Kopitović (Eigentor)

49 Tor für Norwegen, 0:1 durch Bjørn Johnsen

46 Bei den Nordmazedoniern gibt es zur Pause keine Wechsel.

47 Tor für Slowenien, 0:5 durch Miha Zajc

46 Bei Dragović hat sich das schon früh abgezeichnet. Für ihn kommt jetzt Posch zu seinem Debüt in der Nationalmannschaft.

46 Einwechslung bei Österreich -> Stefan Posch

46 Auswechslung bei Österreich -> Aleksandar Dragović

46 Auswechslung bei Bulgarien -> Vasil Bozhikov

46 Einwechslung bei Bulgarien -> Kristian Dimitrov

46 Auswechslung bei Litauen -> Algis Jankauskas

46 Einwechslung bei Litauen -> Karolis Chvedukas

45 Halbzeitfazit:

Zwischen Spanien und Schweden steht es nach 45 Minuten noch torlos. Die Iberer gaben über die gesamte erste Halbzeit klar den Ton an, konnten aber nur phasenweise Druck ausüben und Chancen herausspielen. Die wohl beste Phase hatte der Europameister von 2008 und 2012 nach einer Viertelstunde. Rodrigo brachte das Leder nach Querpass von Dani Parejo sogar im Tor unter, der Unparteiische entschied jedoch auf Abseits - eine klare Fehlentscheidung! Schweden traut sich bislang kaum aus der eigenen Hälfte und kann sich mit dem Pausenstand von 0:0 glücklich schätzen.

45 Einen Eckball von links versucht Sergio Ramos per Fallrückzieher im Kasten unterzubringen! Die Kugel segelt jedoch rund einen halben Meter über das Gehäuse.

45 Halbzeitfazit

Nordmazedonien gegen Österreich steht nach einer interessanten ersten Halbzeit 1:1. Die Nordmazedonier gehen mit einem Eigentor in Führung, Österreich drückt sofort auf den Ausgleich, der noch knapp vor der Pause fällt. Die Österreicher haben vier klare Torchancen, aus denen eigentlich die deutliche Führung hätte folgen müssen. So ist in der zweiten Halbzeit noch alles drin, während das Spiel schon praktisch entschieden sein könnte. Österreich muss aufpassen, denn kleine Fehler können schnell den Spielverlauf auf den Kopf stellen.

45 Aufgrund der Verletzungsunterbrechung von Victor Claesson werden zwei Minuten nachgespielt. Spanien agiert nun wieder druckvoller und hofft noch vor dem Pausentee auf den Ausgleich.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

45 Pandev sorgt für eine Schrecksekunde in der Hintermannschaft. Der Routinier dribbelt zur Mitte, fällt beim Schuss und will Elfmeter. Der Schiedsrichter zeigt sofort: weiterspielen! Dann pfeift er zur Pause.

43 Isco legt links raus auf Fabián Ruiz, der mit seiner abgeblockten Hereingabe immerhin noch einen Eckball herausholt.

45 Das ist fast schon zu kompliziert im Vorwärtsspiel. Laimer und Schlager kombinieren gut, aber bringen den Ball nicht in die Mitte.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

45 Gelbe Karte für Bibras Natcho (Israel)

44 Tor für Slowenien, 0:4 durch Josip Iličič

44 Sabitzer an die Stange! Die nächste vergebene Chance. Arnautović spielt Sabitzer wieder ideal frei, aber Sabitzer trifft wieder nicht ins Tor!

41 Die schwedische Elf kann mittlerweile wieder mehr für Entlastung sorgen. Bis in das letzte Drittel schaffen es die Schützlinge von Janne Andersson aber nicht.

43 Österreich will noch in der ersten Halbzeit die Führung. Spielerisch ist Österreich klar überlegen, die Chancenauswertung ist allerdings miserabel.

43 Tor für Bulgarien, 1:1 durch Ivelin Popov

39 Robin Quaison wird nun mal in ein Laufduell mit Iñigo Martínez geschickt, kann sich aber nur mit unfairen Mitteln gegen den Verteidiger durchsetzen.

41 Gelbe Karte für Bojan Jokić (Slowenien)

41 Nestorovski kommt wieder mal zum Kopfball, diesmal ist das Tor von Lindner nicht in Gefahr.

40 Gelbe Karte für Eran Zahavy (Israel)

40 Gelbe Karte für Arvydas Novikovas (Litauen)

37 Zum zweiten Mal in der Partie probiert es Fabián Ruiz von der linken Strafraumkante. Diesmal muss Robin Olsen allerdings nicht eingreifen, das Leder rauscht rund einen Meter über den Kasten.

39 Auswechslung bei Tschechien -> Lukáš Masopust

39 Einwechslung bei Tschechien -> Jan Kopic

39 Tooor für Österreich, 1:1 durch Valentino Lazaro

Super Flanke von Laimer, Lazaro verwertet vom Fünfer volley ins Tor! Dimitrievski kommt nicht mehr ran, Österreich stellt wieder Gleichstand her.

36 Rund zehn Minuten stehen im ersten Durchgang noch auf der Uhr. Die Hausherren haben erwartungsgemäß deutlich mehr Ballbesitz, klare Torchancen sind aber Mangelware.

37 Lazaro dribbelt in den Strafraum! Da wird er gehalten, Dimitrievski kommt wieder in Ballbesitz.

35 Der ruhende Ball bringt jedoch keine Gefahr. Auf der Gegenseite wird Robin Quaison mit einem hohen Zuspiel von rechts gesucht, doch auch die spanische Abwehr lässt nichts anbrennen.

36 Nestorovski lenkt den Ball an die Latte! Dabei räumt er Lainer aus dem Weg, es gibt Freistoß für Österreich.

36 Auswechslung bei Dänemark -> Simon Kjær

36 Einwechslung bei Dänemark -> Mathias Jørgensen

34 Auf der linken Seite kann Sebastian Larsson bei seiner Klärungsaktion das Überqueren der Torauslinie hingegen nicht verhindern, es gibt Ecke für Spanien.

35 Auswechslung bei Rumänien -> Ionuţ Nedelcearu

35 Einwechslung bei Rumänien -> Cristian Săpunaru

35 Tor für Polen, 1:0 durch Krzysztof Piątek

35 Gelbe Karte für Vladimir Kamešs (Lettland)

35 Tor für Serbien, 3:0 durch Luka Jović

35 Freistoß für Nordmazedonien - Bardi flankt ins Tor-Out.

32 Dani Carvajal hat auf rechts mal viel Platz zum Flanken, doch Pontus Jansson klärt souverän und verhindert mit seinem Kopfball sogar die Ecke.

34 Tor für Rumänien, 0:3 durch Alexandru Chipciu

34 Tor für Serbien, 2:0 durch Aleksandar Mitrović

33 Hinteregger sucht mit einem hohen Ball Arnautović, der an diesen Ball nicht rankommt.

30 "La Roja" darf sich das Leder zum Freistoß hinlegen. Dani Parejo versucht es aus rund 25 Metern, drischt die Kugel aber über die Spielertraube und den Kasten hinweg ins Aus.

31 Riesenchance für Pandev! Das ist die erste Chance für Nordmazedonien, aber die schießt er vom Fünfer deutlich daneben!

28 So hart war das Foul von Jordi Alba nicht, doch der Mittelfeldmann hat sich beim Aufprall wehgetan. Jakob Johansson von Stade Rennes betritt nun den Rasen.

30 Tor für Dänemark, 2:1 durch Christian Eriksen

30 Gelbe Karte für Daniël da Mota (Luxemburg)

27 Einwechslung bei Schweden -> Jakob Johansson

29 Schlechter Eckball von Lazaro, die nordmazedonische Abwehr hat keine Probleme.

27 Auswechslung bei Schweden -> Victor Claesson

29 Tor für Rumänien, 0:2 durch George Pușcaș

29 Gelbe Karte für Jaba Kankava (Georgien)

29 Tor für Slowenien, 0:3 durch Josip Iličič

29 Tor für Irland, 1:0 durch Joseph Chipolina (Eigentor)

29 Gelbe Karte für Kristers Tobers (Lettland)

29 Gelbe Karte für Oliver Thill (Luxemburg)

26 Der bei Krasnodar in Russland unter Vertrag stehende Victor Claesson kann definitiv nicht weitermachen. Mit Unterstützung der medizinischen Helfer humpelt er vom Feld.

28 Lainer stürmt auf der rechten Seite durch, sein Querpass findet aber keinen Mitspieler.

27 Gelbe Karte für Eljif Elmas (Nordmazedonien)

Er sieht als erster Gelb im Spiel für ein Foul an Schlager.

26 Tor für Slowenien, 0:2 durch Domen Črnigoj

26 Gelbe Karte für Grzegorz Krychowiak (Polen)

26 Super Schlenzer von Laimer! Nach einem schnellen Angriff zieht er zur Mitte und versucht es mit dem Schlenzer, der nur knapp vorbei geht!

24 Gelbe Karte für Jordi Alba (Spanien)

Jordi Alba muss einen erneuten Abspielfehler ausbügeln und holt sich für sein Foul an Victor Claesson den ersten gelben Karton der Partie ab.

23 Momentan leisten sich die Spanier zu viele Ballverluste im Aufbau. Deshalb entsteht längst nicht mehr so ein Druck wie noch vor rund zehn Minuten.

25 Tor für Georgien, 1:1 durch Saba Lobzhanidze

25 Gelbe Karte für Jayce Mascarenhas-Olivero (Gibraltar)

24 Das muss doch der Ausgleich sein! Arnautović kommt nach idealer Vorlage von Lazaro in der Mitte zum Abschluss, aber er schießt genau auf Dimitrievski!

24 Tor für Slowenien, 0:1 durch Domen Črnigoj

21 Doch der Standard bringt nichts ein, sofort geht es wieder in die entgegengesetzte Richtung.

23 Gelbe Karte für Patrik Schick (Tschechien)

20 Nahe der Mittellinie begeht Iñigo Martínez ein Foul an Marcus Berg. Schweden kann das Geschehen für den fälligen Freistoß mal in die gegnerische Hälfte verlagern.

21 Österreich muss konzentriert bleiben, Nordmazedonien ist jetzt mit gesammelter Mannschaft in der eigenen Hälfte postiert.

18 Die Hausherren erhöhen deutlich das Tempo. Vor allem der mittlerweile 30-Jährige Dani Parejo ist derzeit ein ständiger Gefahrenherd.

21 Gelbe Karte für Marek Suchý (Tschechien)

20 Tor für Serbien, 1:0 durch Aleksandar Mitrović

19 Nach dem starken Anfang ist der Zwischenstand mehr als schmeichelhaft. Nordmazedonien hat hier bisher nicht einen eigenen Angriff vorgetragen, selbst die Flanke, die zum Tor führte, wäre ohne das Missverständnis völlig harmlos geblieben.

16 Jetzt zappelt das Leder im Netz! Parejo schiebt von der rechten Strafraumseite quer in das Zentrum zu Rodrigo, der nur noch den Fuß hinhalten muss. Der Unparteiische erkannte beim hohen Zuspiel aus dem Mittelfeld auf Parejo jedoch eine vermeintliche Abseitsstellung. Der Videoassistent steht heute nicht zur Verfügung.

18 Tor für Tschechien, 1:0 durch Jakub Jankto

18 Tooor für Nordmazedonien, 1:0 durch Martin Hinteregger (Eigentor)

Riesenpech für Österreich! Ein hoher Ball in die Spitze fängt Hinteregger per Kopf ab, aber Lindner steht weit draußen und kann die Rückgabe nicht erreichen - ein Missverständnis führt zum ungezwungenen Eigentor!

15 Die Kugel landet im Rückraum bei Dani Parejo, der mit seinem Flachschuss auf das kurze Eck erneut den Keeper prüft!

14 Fabián Ruiz zieht nun mal von der linken Strafraumkante ab und schlenzt das Leder Richtung langes Winkeleck. Robin Olsen muss sich strecken, um den strammen Ball zur Seite zu lenken!

16 Dragović humpelt und wird wohl vom Feld gehen. Noch läuft das Spiel.

16 Auswechslung bei Lettland -> Vitālijs Maksimenko

16 Einwechslung bei Lettland -> Vitālijs Jagodinskis

11 In den ersten gut zehn Minuten wird klar, dass diese Partie für Spanien kein Selbstläufer wird. Schweden bietet hinten kaum ein Durchkommen.

15 Gelbe Karte für Marko Bakić (Montenegro)

14 Unglaublicher Fehler von Dimitrievski! Der lässt sich lange Zeit, Laimer läuft gut 70 Meter und sorgt mit einem Pressball für Gefahr!

14 Tor für Kosovo, 0:1 durch Milot Rashica

14 Gelbe Karte für Filip Novák (Tschechien)

13 Tor für Dänemark, 1:0 durch Kasper Dolberg

12 Sabitzer schießt ins Außennetz! Was für eine Chance! Ilsanker spielt in den Lauf von Arnautović, der spielt weiter auf Sabitzer, der allein aufs Tor läuft aber dann schießt er am Tor vorbei!

12 Nordmazedonien spielt sehr verhalten. Noch ist nichts von ihnen zu sehen.

8 Eine Flanke von Dani Parejo sorgt nun mal für Gefahr. Schweden kann nur zum ersten Eckball der Partie klären, der ruhende Ball bringt allerdings nichts ein.

6 Auch Schweden darf das Leder nun mal in den eigenen Reihen halten. Gefahr kommt auf beiden Seiten aber noch nicht auf.

9 Das wäre beinahe gefährlich geworden! Pandev sorgt nach einem schnell abgespielten Freistoß für einen Querpass, Ilsanker kann den Schuss aber problemlos blocken.

9 Auswechslung bei Gibraltar -> Lee Casciaro

9 Einwechslung bei Gibraltar -> Anthony Bardon

8 Nordmazedonien ist tief in der eigenen Hälfte eingeschnürt. Österreich tritt sehr dominant auf.

7 Tor für Rumänien, 0:1 durch George Pușcaș

3 "La Roja" ist in den Anfangsminuten nicht vom Ball zu trennen. So richtig gefährlich wird es aber nicht, eine Flanke von Marco Asencio wird abgefangen.

6 Tor für Ukraine, 1:0 durch Roman Yaremchuk

5 Erstmals beruhigt Nordmazedonien das Spiel. Der Druck der Österreicher ist schon merkbar.

4 Ein erster Angriff Nordmazedoniens endet im Tor-Out. Nestorovski kann den Steilpass nicht mehr erreichen.

1 Und schon geht es los! Spanien befindet sich zuerst in Ballbesitz.

2 Wieder kann Nordmazedonien nur mit Mühe klären. Österreich wirkt sehr giftig in den Anfangsminuten.

2 Die Gastgeber klären erneut zur Ecke.

Kurz vor Anpfiff wird noch eine Schweigeminute für den vor kurzem verstorbenen ehemaligen UEFA-Präsidenten Lennart Johannsson abgehalten. Der Schwede wurde 89 Jahre alt.

2 Lazaro wird ausführen.

2 Österreich drückt weiter und holt den ersten Eckball raus.

1 Nur 37 Sekunden dauert es bis zur ersten Chance! Arnautović vergibt aus kurzer Distanz, Torhüter Dimitrievski kann noch mit dem Fuß abwehren.

1 Der Ball rollt in Skopje, Österreich drückt gleich nach vorne.

Österreich hat Anstoß.

Die Mannschaften betreten das Feld. Das Stadion ist längst nicht ausverkauft, doch viele Schweden haben ihre Elf bis in die spanische Hauptstadt begleitet und freuen sich nun auf ihre Nationalhymne.

Beide Mannschaften sind am Feld - los geht's mit den Hymnen.

Schiedsrichter der heutigen Partie ist der Schotte William Collum. Der 40-Jährige aus Glasgow pfiff in dieser Saison unter anderem das Europa League-Achtelfinalhinspiel zwischen Frankfurt und Inter Mailand (0:0.

Die Ausrichtung für Österreich ist klar - wie offensiv die Aufstellung tatsächlich ist, wird auch vom Spielverlauf abhängen.

Franco Foda

"Die Aufstellung ist alles andere als defensiv. Stefan Ilsanker soll noch ein Stabilisator vor der Abwehr sein, dadurch soll Schlager und Laimer ein bisschen freier in der Offensive sein."

Es ist heute das erste Spiel Österreichs gegen Nordmazedonien. Vergleichswerte gibt es noch keine.

Bei der Europameisterschaft 2008 trafen beide Teams zum letzten Mal aufeinander. Damals setzte sich Spanien auf dem Innsbrucker Tivoli mit Toren von Fernando Torres und David Villa durch, Zlatan Ibrahimović gelang nur der zwischenzeitliche Ausgleich.

Allerdings müssen die bei der WM überraschend schon im Achtelfinale ausgeschiedenen Iberer noch immer auf ihren Übungsleiter Luis Enrique verzichten, der wie schon bei den Qualispielen im März aus persönlichen Gründen fehlt und von Robert Moreno vertreten wird.

Für Österreich wird es hier also ganz schwierig - die Nordmazedonier haben Potenzial und sind bis in die Haarspitzen motiviert.

Erst am Freitag hat Nordmazedonien den Polen alles abverlangt. Nur ein knapper 1:0 Sieg ist dem Tabellenführer der Gruppe G hier gelungen.

Für vier Akteure ist das heutige mehr als ein Heimspiel: Dani Carvajal, Sergio Ramos, Isco und Marco Asencio kennen das Santiago Bernabéu aus ihrer Tätigkeit bei Real Madrid wie ihre Westentasche.

Österreich muss heute nachlegen und wird dafür eine weitere konzentrierte Leistung brauchen.

Franco Foda hält weitgehend an seiner Mannschaft fest - Ilsanker ersetzt David Alaba im Zentrum, Sabitzer und Lazaro sind auf den Flügeln aufgeboten. Xaver Schlager und Konraid Laimer agieren heute in einer nominell etwas offensiveren Variante.

Auf spanischer Seite sticht vor allem heraus, dass Kepa zum zweiten Mal in Folge den Kasten hütet und De Gea wohl als Stammtorwart abgelöst hat. Santi Cazorla, der am Freitag gegen die Färöer sein Comeback nach dreieinhalb verletzungsgeplagten Jahren gegeben hat, nimmt heute vorerst auf der Bank Platz.

Bei den Blau-Gelben stehen zahlreiche bundesligaerfahrene Spieler in der Startelf: Ludwig Augustinsson (Werder Bremen), Emil Forsberg (RB Leipzig) und Robin Quaison (Mainz 05) sind aktuell in der höchsten deutschen Spielklasse aktiv, während Albin Ekdal und Marcus Berg früher für den HSV aufliefen.

Heute bekommt es das Team von Luis Enrique allerdings mit einem namhafteren Gegner zu tun. Schweden liegt nach zwei Siegen und einem Remis auf dem zweiten Rang und ist derzeit ärgster Verfolger. Gegen Rumänien (2:1) und Malta (3:0) gewann der WM-Viertelfinalist vor eigenem Publikum, in Norwegen reichte es nur zu einem 3:3.

Spaniens Bilanz in der EM-Quali ist bislang makellos: Drei Siege aus drei Spielen stehen "La Roja" zu Buche. Einem 2:1-Auftaktdreier gegen Norwegen folgten Pflichtsiege in Malta (2:0) und zuletzt auf den Färöer (4:1).

Schönen Montagabend und herzlich willkommen zum Top-Spiel in EM-Qualigruppe F: Spitzenreiter Spanien empfängt die ebenfalls noch ungeschlagenen Schweden. Anstoß ist um 20:45 Uhr!