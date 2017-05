Stuttgart und Hannover wieder erstklassig

Braunschweig nun in der Relegation gegen Wolfsburg Quelle: imago/foto2press

Im Fokus standen aber zunächst die Aufsteiger. "Herzlichen Glückwunsch an den VfB Stuttgart und an Hannover 96 zum direkten Wiederaufstieg in die Bundesliga. Nach dem Rückschlag im vergangenen Jahr haben beide Vereine konzentriert und seriös an der Rückkehr in die Erstklassigkeit gearbeitet und sich nun mit dem Aufstieg belohnt", gratulierte DFB-Präsident Reinhard Grindel den beiden Klubs und vor allem auch dem 96-Boss: "Meine Hochachtung vor der Lebensleistung von Hannovers Präsident Martin Kind, der auch in sportlich schwierigen Zeiten zu seinem Herzensklub gestanden hat und nun einen weiteren großen Erfolg feiern kann."



Auch die DFL übermittelte ihre Glückwünsche. "Gratulation an die Verantwortlichen beider Klubs, an die Trainer und ihre Mannschaften. Die direkte Rückkehr in die Bundesliga, die beide Mannschaften nun geschafft haben, ist keine Selbstverständlichkeit", so Liga-Präsident Reinhard Rauball.