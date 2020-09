Die Suche nach neuen Helden beginnt

Thomas Dreßen mit kaputtem Knie.

Quelle: Matthias Balk/dpa

Beim Weltcup-Auftakt an diesem Wochenende in Sölden mit einem Riesenslalom wäre der 25-Jährige ohnehin nicht gestartet, aber beim Deutschen Skiverband (DSV) hoffen alle, nicht zuletzt er selbst, dass er bei der ersten Abfahrt in Lake Louise Ende November mitfahren kann. Der DSV braucht nach Neureuthers Rücktritt einen neuen Heroen und Dreßen scheint im Gegensatz zu Stefan Luitz (zu unkonstant) prädestiniert dafür.