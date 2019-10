Leichtathletik-Trainer Salazar für vier Jahre gesperrt

Wegen ihres Wechsels in Salazars Elite-Camp hatte Klosterhalfen in den vergangenen Monaten immer wieder kritische Fragen beantworten müssen. Denen begegnete sie offensiv-verständnisvoll. "Wer negativ darüber redet, soll sich vor Ort ein eigenes Bild machen", sagte Klosterhalfen. Die Leverkusenerin machte in diesem Jahr einen enormen Leistungssprung und stellte in der Halle und im Freien insgesamt sechs deutsche Rekorde auf.