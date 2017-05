Schwarz beerbt Schmidt bei Mainz 05

Mainz und Schmidt hatten sich nach der Saison einvernehmlich getrennt. «Martin Schmidt hat einen tollen Job gemacht und diesen Verein geprägt. Er hat den Verein in einer schwierigen Situation übernommen und danach direkt in die Europa League geführt», hatte Schröder erklärt. «Mit dem Klassenerhalt hat er jetzt noch einmal so etwas wie eine Mission erfüllt.» Mainz hatte die Saison als Tabellen-15. abgeschlossen.