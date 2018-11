Schach-Computer fordert Schach-Genie

Wie so viele Spitzenspieler galt der in Miami geborene Caruana einst ebenfalls als "Schach-Wunderkind". Seine Eltern, ein IT-Berater und eine Lehrerin, förderten früh sein Talent, nahmen ihn mit zwölf von der Schule und zogen mit ihm von New York nach Budapest und später nach Madrid, stets auf der Suche nach den besten Trainingsmöglichkeiten. Lange spielte Caruana für den italienischen Verband, ehe ihn der amerikanische Mäzen Rex Sinquefield zurück in sein Heimatland lockte. Dort soll Caruana nun seiner Sportart mit einem WM-Erfolg zu einem erneuten großen Aufschwung verhelfen. Ganz so wie es sein Gegenüber Carlsen in Norwegen geschafft hat. "Es war schon interessant zu sehen, wie sich das ganze Land in Schach verliebt hat, weil sie plötzlich einen Helden hatten", sagt Caruana. Einen Helden, wie einst auch "Bobby" Fischer einer war.