Diese Form der Entscheidung ist nicht unumstritten. Der russische Ex-Weltmeister Anatoli Karpow kritisierte das Verfahren einst mit den Worten: "Das ist kein Schach mehr". "So kann man den Meister in einem Hinterhof ermitteln, aber nicht den Weltmeister", kritisierte er das komplizierte Spielsystem. "Bei einem WM-Match sollte es mindestens 16 Spiele mit normaler Bedenkzeit geben, um jeden Zufall bei der Ermittlung des Schachkönigs auszuschließen", so Karpow. Das System wird erst seit 2006 angewendet.