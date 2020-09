Und doch halten in Melbourne die Organisatoren des ersten Tennis-Grand-Slams des Jahres an ihrem traditionellen Spektakel fest. Am Dienstag ist die Qualifikation der Australien Open gestartet, am Montag soll das eigentliche Turnier beginnen. Und auch die Veranstalter der Tour Down Under, des alljährlich ersten großen Straßenradsport-Events einer Saison, wollen die Fahrer am Dienstag in der Nähe von Adelaide wie geplant los schicken. Australien-Reisenden werden aktuell von vielen Veranstaltern kostenlose Stornierungen und Umbuchungen ermöglicht. Für Sportler ist das schwieriger. Sie könnten ihren Start absagen. Würden dann aber möglicherweise gegen Verträge mit Sponsoren verstoßen und auf finanzielle Einnahmen sowie wichtige Weltranglistenpunkte verzichten.