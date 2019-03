Die größten Hoffnungen ruhen einmal mehr auf Laura Dahlmeier, 2017 in Hochfilzen fünffache Weltmeisterin. Wenn sie in dieser aufgrund von Verletzungen und Infekten unruhigen Saison mal mit von der Partie war, mischte die Skijägerin vom SC Partenkirchen auch meistens ganz vorne mit.



So, dass die 25-Jährige vor dem ersten Start in Östersund nun mit leicht gebremster Angriffslust sagt: Für was es in diesem Jahr reicht, kann ich nicht genau beurteilen. Die WM wird eine verdammt schwierige Aufgabe. Aber klar - mein Ziel ist es, wieder ganz vorne mit anzukommen."