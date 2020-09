Bastian Schweinsteiger hört auf

Der abschließende 5:2-Sieg am Sonntag bei Orlando City war sportlich bedeutungslos. Wie schon während seiner Jahre in München galt Schweinsteiger in Chicago als Publikumsliebling.



Mit seiner Ehefrau, der früheren Tennisspielerin Ana Ivanovic, und seinen inzwischen zwei Kindern scheint sich der einstige Bayern-Profi, dessen Karriere im Verlauf der Heim-WM 2006 enorm Fahrt aufgenommen hatte, in der "Windy City" sehr wohl zu fühlen. Anfang Oktober postete Schweinsteiger ein Bild mit Sonnenbrille vor der Chicagoer Skyline. "Was ein großartiger erster Morgen im Oktober", schrieb er dazu.