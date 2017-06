Peter Burling hat die Qualitäten von Champions wie Paul Elvström und ist ganz sicher der zukünftige Star unseres Sports. Russell Coutts

Gesteuert wird Neuseelands «Rote Rakete» von einem Jahrhundert-Talent: Peter «Pistolen-Pete» Burling und seine fünf Mitstreiter sind für die imposante Flugschau des Kiwi-Katamarans «Aotearoa» verantwortlich. Burling stellte mit dem Sieg bei seiner Cup-Premiere einen Rekord auf: Der 49er-Olympiasieger ist mit 26 Jahren der jüngste Steuermann, der je den America's Cup gewonnen hat. Längst wird Burling mit Coutts verglichen, der 1984 Olympia-Gold im Finn Dinghi gewann. «Mann, ich würde mich geehrt fühlen, wenn das der Fall wäre. Peter Burling hat die Qualitäten von Champions wie Paul Elvström und ist ganz sicher der zukünftige Star unseres Sports», hatte Coutts schon vor dem klaren Erfolg eingeräumt.



Neuseeland trug sich mit dem Sieg über Cup-Verteidiger Oracle Team USA in die Geschichtsbücher ein: Mit dem jüngstem Sieger am Steuer ist Neuseeland nach den amerikanischen Rekordgewinnern (29 Siege seit 1851) erst die zweite Nation, die den America's Cup gewonnen, verteidigt, verloren und wieder gewonnen hat. Mit diesem Sieg nehmen die Kiwis die älteste Trophäe der Sportwelt mit nach Neuseeland und dürfen die 36. Cup-Auflage ausrichten. Dieses Recht haben Software-Milliardär Larry Ellison und sein Oracle Team nach ihren Siegen in 2010 und 2013 nun verwirkt.