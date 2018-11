Freund vor emotionalem Comeback

Vor fast genau zwei Jahren hat Severin Freund im finnischen Ruka-Kuusamo schon einmal ein Comeback gefeiert. Damals nach einer Hüftoperation. Nach einem völlig unerwarteten zweiten Platz im ersten Springen, stand der Bayer am 26. November 2016 sensationell ganz oben auf dem Podest. Es war sein 22. und bis dato letzter Weltcup-Sieg. Nur ein paar Wochen später setzte sich seine schier endlose Leidenszeit mit zwei Kreuzbandrissen in Serie fort. Andere hätten nach derlei Rückschlägen längst aufgegeben, doch der inzwischen 30 Jahre alte Kämpfer Severin Freund kehrt am Wochenende erneut in den Weltcup-Zirkus der Skispringer zurück. Natürlich in Finnland, auf seinem Lieblingsbakken in der Nähe des Polarkreises.