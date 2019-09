"Es ist heute der Tag, an dem ich meine aktive Karriere beenden werde", sagte er in einem weißen T-Shirts ohne jeden Sponsorenaufnäher. "Das ist kein Berufs-, kein Jobwechsel. Das ist ein Leben, dass man von heute auf morgen beendet." Für seine Entscheidung gebe es "sehr viele" Gründe, auch die körperliche Belastbarkeit habe über die Jahre nachgelassen. "Ich habe gemerkt, dass der Sommer mir zu kurz wurde, um mich wieder in die Verfassung für die neue Saison zu bringen. Es ist wie bei einem alten Handy, bei dem sich der Akku nicht mehr so schnell auflädt."



Erstmals seit langem wird es also einen neuen Gesamtweltcupsieger geben. Seit 2012 hat Hirscher die große Kugel acht Mal in Serie gewonnen und damit einen auf Jahre unerreichbaren Rekord aufgestellt. Nach seinem sehr populären deutschen Kumpel Felix Neureuther und dem norwegischen Ausnahmefahrer Aksel Lund Svindal ist Hirscher der dritte prägende Fahrer der vergangenen Jahre, der beim Saisonstart in sieben Wochen nicht mehr dabei sein wird.