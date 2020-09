Neuseeländerin Robinson schlägt Shiffrin zum Auftakt

"Sie hat ihre Vorteile durch ihr Alter und die Unbekümmertheit", sagte Rebensburg in der ARD zur Leistung von Siegerin Robinson. "Ich habe meine Vorteile auch durch mein Alter, durch die Erfahrung. Ich versuche meine Schlüsse daraus zu ziehen und dann im nächsten Rennen wieder anzugreifen", so Rebensburg, die allerdings noch etwas ratlos wirkte: "Es war nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich tue mich schwer, die Gründe zu finden. Es waren mehrere kleine Sachen, die zusammengekommen sind."