Sportlicher Leiter Freestyle: Heli Herdt

Quelle: imago

Ganz anders sah es beim Slopestyle aus. Lisa Zimmermann wäre als Titelverteidigerin und klare Titelaspirantin angetreten, doch vor wenigen Wochen zog sich die 21-Jährige im kalifornischen Mammoth einen Kreuzbandriss im rechten Knie zu. Nur wenige Tage zuvor hatte sie sensationell bei dem weltweit größten Extremsport-Event, den X-Games in Aspen, den Big Air-Titel geholt.



Auf die Strecke gehen wird dafür Kea Kühnel, die ihre erste Weltcup-Saison fährt und laut Herdt „noch in den Rennzirkus hineinwachsen muss.“ Sie stammt aus Bremerhaven und auch bei den Herren ist mit Florian Preuß kein Süddeutscher, sondern ein Nordrhein-Westfale am Start. „Das sind junge skibegeisterte Athleten, die zeigen, dass man nicht unbedingt die Berge vor der Haustür haben muss, um im Skisport erfolgreich zu sein.“