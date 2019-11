Angst hat Stefan Horngacher nicht. Weder vor den großen Erwartungen an die deutschen Skispringer nach so vielen erfolgreichen Jahren unter seinem Vorgänger Werner Schuster, noch vor der gewaltigen Kulisse zehntausender polnischer Skisprung-Fans, die ihn beim Weltcup-Auftakt am Wochenende in Wisla empfangen wird. "Da ist nichts Böses zu erwarten. Ich denke, dass die polnischen Fans meine in den letzten drei Jahren geleistete Arbeit schätzen und verstanden haben, warum ich nach Deutschland zurückgegangen bin", sagt Horngacher im Interview mit zdfsport.de.